NATO, Litvanya'da düşürülen İHA operasyonunun Almanya'dan koordine edildiğini duyurdu - Son Dakika
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NATO, Litvanya'da düşürülen İHA operasyonunun Almanya'dan koordine edildiğini duyurdu

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NATO, Litvanya hava sahasında düşürülen insansız hava aracına yönelik operasyonun Almanya'daki Birleşik Hava Harekat Merkezi tarafından koordine edildiğini bildirdi. İki İtalyan Eurofighter'ın alarm üzerine havalanarak İHA'yı düşürdüğü olayla ilgili soruşturma Litvanya makamlarıyla sürdürülüyor.

NATO, Litvanya hava sahasında düşürülen insansız hava aracına (İHA) yönelik operasyonun Almanya'daki Birleşik Hava Harekat Merkezi tarafından koordine edildiğini ve olayla ilgili ulusal makamlarla yürütülen soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Bir NATO yetkilisi, AA muhabiriyle paylaştığı yazılı açıklamada, dün gece Litvanya'nın Siauliai kentinde NATO Hava Savunma görevi kapsamında konuşlu iki İtalyan Eurofighter savaş uçağının alarm üzerine havalandığını ve İHA'yı Litvanya hava sahasında düşürdüğünü belirtti.

Yetkili, operasyonun NATO'nun Almanya'nın Uedem kentindeki Birleşik Hava Harekat Merkezi tarafından koordine edildiğini kaydetti.

İHA'nın kaynağına ilişkin ayrıntı paylaşmayan yetkili, olayla ilgili soruşturmanın Litvanya makamlarıyla birlikte sürdürüldüğünü bildirdi.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, daha önce yaptığı açıklamada ülkenin hava sahasına giren İHA'nın NATO savaş uçakları tarafından düşürüldüğünü duyurmuştu.

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da İHA'nın, Litvanya'da görev yapan İtalyan Hava Kuvvetlerine ait 2 Eurofighter F2000 savaş uçağı tarafından NATO'nun operasyonel prosedürleri çerçevesinde etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Olay nedeniyle Vilnius Havalimanı'nın faaliyetleri ve hava sahasında geçici kısıtlamaya gidilmiş, tehdidin sona erdiğinin açıklanmasının ardından uçuşlar yeniden başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO, Litvanya'da düşürülen İHA operasyonunun Almanya'dan koordine edildiğini duyurdu - Son Dakika

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