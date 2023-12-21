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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nden robotik kodlama sınıfı açılışı - Son Dakika
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nden robotik kodlama sınıfı açılışı

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından Priştine'deki Elena Gjika İlkokulu'nda robotik kodlama sınıfı açıldı. Törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve diğer yetkililer katıldı. Elena Gjika İlkokulu, Türk Temsil Heyeti Başkanlığı tarafından oluşturulan robotik kodlama sınıfına sahip ilk devlet okulu oldu.

NATO\'nun Kosova\'daki Barış Gücü\'nden robotik kodlama sınıfı açılışı
21.12.2023 - 14:49,
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NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca ülkenin başkenti Priştine'de Türkçe ve Arnavutça eğitim veren Elena Gjika İlkokulu'nda oluşturulan robotik kodlama sınıfı törenle açıldı.

Törene Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Priştine Belediye Başkan Yardımcısı Donjeta Sahatçiu, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Sabri Gökhan Karamürsel'in yanı sıra ülkede görevli Türk kurumlarının temsilcileri, okul yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Büyükelçi Angılı, törende yaptığı konuşmada, Türkiye ile Kosova'nın köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve bu tarz projelerle ortak geleceğin inşa edildiğini belirtti.

Bakan Damka da Türkiye'nin, Kosova'ya verdiği desteği hatırlatarak, ülkesinin kalkınması ve güçlenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Albay Karamürsel de Kosova'nın aydınlık geleceği için atılan adımların önemini vurguladı.

Konuşmaların ardından davetliler, robotik kodlama sınıfının açılış kurdelesini kesti ve sınıfı gezdi.

Tören, öğrencilerin verdiği konserle sona erdi.

Türkçe ve Arnavutça eğitim veren Elena Gjika İlkokulu, bu destek sayesinde Priştine'deki robotik kodlama sınıfına sahip ilk devlet okulu oldu. Türk Temsil Heyeti Başkanlığı, daha önce benzer bir sınıfı Prizren şehrindeki "Çiriyaz Kardeşler (Motrat Qiriazi) İlkokulu'nda" da oluşturmuştu.

Kaynak: AA
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Priştine, Türkiye, Kosova, Eğitim, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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