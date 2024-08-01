NATO, Rusya'daki Tutukluların Serbest Bırakılmasını Memnuniyetle Karşıladı

Güncel

NATO, Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonuyla Rusya'daki tutukluların serbest bırakılmasını "memnuniyetle karşıladıklarını" bildirdi.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya platformundan Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) yönettiği takas operasyonuna ilişkin paylaşım yaptı.

Dakhlallah, "Bugün Rusya'dan bazı siyasi tutukluların serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Özgürlüklerini güvence altına alan anlaşma, NATO müttefiklerinin birlikte çalışmasıyla müzakere edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Medya özgürlüğü ve barışçıl muhalefet hakkının "işleyen bir toplum için hayati önem taşıdığını" kaydeden Dakhlallah, "Halen haksız yere tutuklu bulunan herkesin serbest bırakılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.

"NATO müttefikleri arasındaki yakın işbirliği bu başarıyı mümkün kılmıştır"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de sosyal medya paylaşımında, "Haksız yere alıkonulan müttefik vatandaşlarının ve Rus siyasi tutukluların bugün serbest bırakılmasını memnuniyetle karşılıyorum. NATO müttefikleri arasındaki yakın işbirliği bu başarıyı mümkün kılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

MİT, bugün ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna imza atmıştı.

Operasyonda takas edilenler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yaşin, Rusya Federal Güvenlik Servisi subayı Vadim Krasikov öne çıkıyor.