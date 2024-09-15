NATO Toplantısı'na Katıldı

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(ANKARA) - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Çekya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısı'na katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, 13-15 Eylül 2024 tarihleri arasında üye ülkelerin iştirakiyle Prag/Çekya'da düzenlenen NATO Askeri Komite Toplantısına katılmıştır" denildi.

Gürak, toplantı kapsamında İspanya Genelkurmay Başkanı Oramiral Teodoro Lopez Calderon, Hollanda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Onno Eichelsheim, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Charles Q. Brown Jr. ve Polonya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wieslaw Kukula ile ikili görüşmeler yaptı.