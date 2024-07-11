NATO, Ukraynalı sivillere askeri eğitim verecek

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Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, NATO'nun, Ukrayna'yla Polonya'da kuracağı yeni bir ortak eğitim merkezinin, yurt dışında yaşayan ve Rusya'ya karşı mücadeleye katılmak üzere ülkelerine dönmek isteyebilecek "milyonlarca" Ukraynalı sivile askeri eğitim vermek için kullanılabileceğini söyledi.

Siewiera, Washington'daki NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, NATO'nun, Ukrayna'yla Polonya'da kuracağı yeni ortak eğitim merkezinin, "Avrupa ülkelerinde bulunan ve gelecekte Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunmaya istekli olabilecek gönüllülerin" eğitilmesi için potansiyel bir yer olabilmesi gerektiğini ifade etti.

Jacek Siewiera ayrıca ortak eğitim merkezinde Ukraynalıların NATO üyesi ülkelere, Rus güçleriyle savaşta sivil insansız hava araçlarının kullanılması konusunda edindikleri tecrübeleri öğreteceklerini kaydetti.

İki yılı aşkın süredir devam eden savaşta, nüfusu Rusya'dan daha az olan Ukrayna yeterli sayıda asker bulmakta zorlanıyor.

Aralarında Polonya'nın da bulunduğu Doğu Avrupa ülkeleri Rusya'nın güçlenen ordusundan endişe duyuyor.

Doğu Avrupa ülkeleri, Moskova'nın bu savaşta başarılı olması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gözünü daha fazla ülkeye dikme cesareti" bulabileceğini belirtiyor.