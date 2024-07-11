NATO, Ukraynalı sivillere askeri eğitim verecek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

NATO, Ukraynalı sivillere askeri eğitim verecek

Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, NATO'nun Ukrayna ile Polonya'da kuracağı yeni ortak eğitim merkezinin, milyonlarca Ukraynalı sivile askeri eğitim vermek için kullanılabileceğini söyledi. Siewiera, merkezin Avrupa ülkelerinde yaşayan ve gelecekte Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunmaya istekli olabilecek gönüllülerin eğitilmesi için potansiyel bir yer olabileceğini ifade etti. Ayrıca Ukraynalıların NATO üyesi ülkelere, Rus güçleriyle savaşta sivil insansız hava araçlarının kullanılması konusunda edindikleri tecrübeleri öğreteceklerini belirtti.

11.07.2024 00:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya Devlet Bakanı ve Milli Güvenlik Bürosu Başkanı Jacek Siewiera, NATO'nun, Ukrayna'yla Polonya'da kuracağı yeni bir ortak eğitim merkezinin, yurt dışında yaşayan ve Rusya'ya karşı mücadeleye katılmak üzere ülkelerine dönmek isteyebilecek "milyonlarca" Ukraynalı sivile askeri eğitim vermek için kullanılabileceğini söyledi.

Siewiera, Washington'daki NATO Zirvesi sırasında yaptığı açıklamada, NATO'nun, Ukrayna'yla Polonya'da kuracağı yeni ortak eğitim merkezinin, "Avrupa ülkelerinde bulunan ve gelecekte Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunmaya istekli olabilecek gönüllülerin" eğitilmesi için potansiyel bir yer olabilmesi gerektiğini ifade etti.

Jacek Siewiera ayrıca ortak eğitim merkezinde Ukraynalıların NATO üyesi ülkelere, Rus güçleriyle savaşta sivil insansız hava araçlarının kullanılması konusunda edindikleri tecrübeleri öğreteceklerini kaydetti.

İki yılı aşkın süredir devam eden savaşta, nüfusu Rusya'dan daha az olan Ukrayna yeterli sayıda asker bulmakta zorlanıyor.

Aralarında Polonya'nın da bulunduğu Doğu Avrupa ülkeleri Rusya'nın güçlenen ordusundan endişe duyuyor.

Doğu Avrupa ülkeleri, Moskova'nın bu savaşta başarılı olması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "gözünü daha fazla ülkeye dikme cesareti" bulabileceğini belirtiyor.

Kaynak: AA

Ukrayna, Polonya, Rusya, Nato, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO, Ukraynalı sivillere askeri eğitim verecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:03 İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyor İtalya okullarda cep telefonlarını yasaklıyor
23:52 Sonuç bildirgesi yayımlandı NATO zirvesine 2026’da Türkiye ev sahipliği yapacak Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak
23:08 Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı İşte Kabine’nin en çok beğenilen 5 ismi Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
21:18 Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 10’u iptal edilecek Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 10'u iptal edilecek
20:58 Erdoğan ve Biden’dan ayaküstü sohbet NATO zirvesinde aile fotoğrafı Erdoğan ve Biden'dan ayaküstü sohbet! NATO zirvesinde aile fotoğrafı
23:54 Hollanda’yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya’nın rakibi oldu Hollanda'yı 2-1 yenen İngiltere, EURO 2024 finalinde İspanya'nın rakibi oldu
22:58 Fenerbahçe’nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı İki futbolcu, boğaz boğa kavga etti Fenerbahçe'nin hazırlık maçında ortalık bir anda karıştı! İki futbolcu, boğaz boğa kavga etti
22:22 Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı Servet Yardımcı, TFF başkan adaylığını resmen açıkladı
21:00 Beşiktaş’ın Ciro Immobile için Lazio’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Ciro Immobile için Lazio'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
20:33 Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu Arda Güler, en çok takipçisi olan Türk futbolcu oldu
19:37 Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40’ar yıla kadar hapis talebi Kara para aklama soruşturmasında Dilan-Engin Polat çifti için 40'ar yıla kadar hapis talebi
18:59 Beşiktaş, FIFA’daki Tyler Boyd dosyasını kapattı Beşiktaş, FIFA'daki Tyler Boyd dosyasını kapattı
18:23 İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz İşsizlik ve istihdam oranları belli oldu! Bakan Şimşek: Enflasyonu düşürüp gelir dağılımını iyileştireceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 00:44:28. #1.12#
SON DAKİKA: NATO, Ukraynalı sivillere askeri eğitim verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement