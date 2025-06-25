NATO Ülkeleri Savunma Harcamalarını Yüzde 5'e Çıkarmayı Hedefliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NATO Ülkeleri Savunma Harcamalarını Yüzde 5'e Çıkarmayı Hedefliyor

25.06.2025 13:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Polonya, Litvanya, Finlandiya, Estonya ve Hırvatistan, NATO'nun savunma harcamasını artırmayı destekliyor.

Polonya, Litvanya, Finlandiya, Estonya ve Hırvatistan, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'i seviyesine çıkarmayı hedefleyen yeni öneriyi desteklediklerini açıkladı.

NATO üyesi beş ülkeden liderler ve bakanlar, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gün oturumları öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, savunma harcamalarının artırılması konusunu ilk gündeme getiren lider olduğunu hatırlattı.

Duda, Rusya'nın emperyalist politikaları nedeniyle, NATO ülkelerinin Soğuk Savaş döneminde yaptığı kadar savunma harcaması yapması gerektiğini söyledi.

NATO'nun temel ilkesinin birlik olduğuna ve kararların birlikte alınması gerektiğine işaret eden Duda, NATO'nun 5. maddesinin net olduğunu ve bu konuda tartışma olmadığını vurguladı.

Duda, Rusya'nın şu anda başka bir ülkeye saldırmak isteyeceğini düşünmediğini dile getirerek, gelecekte böyle bir riskin olduğunu ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydetti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, "Bence 'NATO'yu yeniden büyük yapalım' sloganını seçmeliyiz. Bu hedefin merkezine de yüzde 5'lik harcama seviyesini koymalıyız." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, yüzde 5 hedefini "yeni NATO'nun doğuşu" şeklinde nitelerken, "Bence bu çok büyük bir kazanım olur. Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Avrupa için bir kazanım. Daha dengeli bir NATO'nun doğuşuna şahit oluyoruz." diye konuştu.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

NATO'nun artık çok daha güçlü olacağının mesajını verdiğini belirten Michal, ülkesinin savunma harcamalarına gelecek yıl GSYH'nin yüzde 5,4'ü kadar harcama yapacağını bildirdi.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, yüzde 5'lik yeni hedefe inançlı yaklaştıklarını vurgulayarak, "NATO'ya bağlı bir ülkeyiz. Hırvatistan, savunma harcamalarını sürekli artıran çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün kabul edilmesi beklenen savunma harcaması hedefine ilişkin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de iyimser görüş bildirmişti.

Kaynak: AA

Hırvatistan, Finlandiya, Güvenlik, Politika, Litvanya, Savunma, Estonya, Polonya, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Ülkeleri Savunma Harcamalarını Yüzde 5'e Çıkarmayı Hedefliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’in iki ilçesinde orman yangını çıktı İzmir'in iki ilçesinde orman yangını çıktı
Trump: İran’ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur Trump: İran'ın nükleer tesislerine saldırarak savaşı durdurmak büyük bir gurur
4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor 4 arkadaş eşleriyle ürettikleri arı sütünü kilosu 45 bin liradan satıyor
Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı Zabıta personeli kendini başından vurdu, belediye başkanı kolundan yaralandı
Donald Trump: Çin, İran’dan petrol almaya devam edebilir Donald Trump: Çin, İran'dan petrol almaya devam edebilir
Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı Borsa İstanbul günü yüzde 3 yükselişle kapattı
Beşiktaş’tan Tolisso hamlesi Beşiktaş'tan Tolisso hamlesi
Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim Bankta satranç oynayan gençleri zorla kaldırdı: Tezgah benim
Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya Tartıştığı kadın sürücülere silah çekti: İnin lan aşağıya
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO Zirvesi’nde diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde diplomasi trafiği
14:17
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi
Hamile olduğunu öğrendiği gün hayatının şokunu yaşadı: Ben sana sevişmek yok demedim mi?
12:27
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
7 yıldır kayıp olan kadının eşi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı
22:39
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
Fenerbahçe ile anılan Neymar imzayı attı
22:28
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
Potanın Perileri uzatmalarda yıkıldı
22:16
Galatasaray’ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
Galatasaray'ın 5 yıldızlı forması 406 yıllık Manneken Pis heykeline giydirildi
22:10
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı
21:58
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
Lyon, borçları nedeniyle küme düşürüldü
21:45
Eşinin öldürdüğü Gözde’nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
Eşinin öldürdüğü Gözde'nin davasında sanığa indirimsiz hapis istemi
21:40
Trabzonsporlu Sikan’dan Fatih Tekke’ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
Trabzonsporlu Sikan'dan Fatih Tekke'ye sert eleştiri: Tercihlerini anlamıyorum
21:17
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
Gareth Bale, doğduğu şehrin takımını satın almak istiyor
21:06
Çanakkale Boğazı’nda tanker arızası Trafiğe kapatıldı
Çanakkale Boğazı'nda tanker arızası! Trafiğe kapatıldı
21:00
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir
20:55
Dursun Özbek’ten ayrılığa veto
Dursun Özbek'ten ayrılığa veto
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2025 16:30:36. #7.13#
SON DAKİKA: NATO Ülkeleri Savunma Harcamalarını Yüzde 5'e Çıkarmayı Hedefliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.