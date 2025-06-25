NATO Ülkeleri Savunma Harcamalarını Yüzde 5'e Çıkarmayı Hedefliyor

Polonya, Litvanya, Finlandiya, Estonya ve Hırvatistan, NATO müttefiklerinin savunma harcamalarını gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'i seviyesine çıkarmayı hedefleyen yeni öneriyi desteklediklerini açıkladı.

NATO üyesi beş ülkeden liderler ve bakanlar, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nin son gün oturumları öncesinde basına değerlendirmelerde bulundu.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, savunma harcamalarının artırılması konusunu ilk gündeme getiren lider olduğunu hatırlattı.

Duda, Rusya'nın emperyalist politikaları nedeniyle, NATO ülkelerinin Soğuk Savaş döneminde yaptığı kadar savunma harcaması yapması gerektiğini söyledi.

NATO'nun temel ilkesinin birlik olduğuna ve kararların birlikte alınması gerektiğine işaret eden Duda, NATO'nun 5. maddesinin net olduğunu ve bu konuda tartışma olmadığını vurguladı.

Duda, Rusya'nın şu anda başka bir ülkeye saldırmak isteyeceğini düşünmediğini dile getirerek, gelecekte böyle bir riskin olduğunu ve buna hazırlıklı olmaları gerektiğini kaydetti.

Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, "Bence 'NATO'yu yeniden büyük yapalım' sloganını seçmeliyiz. Bu hedefin merkezine de yüzde 5'lik harcama seviyesini koymalıyız." dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, yüzde 5 hedefini "yeni NATO'nun doğuşu" şeklinde nitelerken, "Bence bu çok büyük bir kazanım olur. Hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Avrupa için bir kazanım. Daha dengeli bir NATO'nun doğuşuna şahit oluyoruz." diye konuştu.

Estonya Başbakanı Kristen Michal, savunma harcamalarının yüzde 5'e çıkarılmasını "tarihi bir an" olarak nitelendirdi.

NATO'nun artık çok daha güçlü olacağının mesajını verdiğini belirten Michal, ülkesinin savunma harcamalarına gelecek yıl GSYH'nin yüzde 5,4'ü kadar harcama yapacağını bildirdi.

Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman, yüzde 5'lik yeni hedefe inançlı yaklaştıklarını vurgulayarak, "NATO'ya bağlı bir ülkeyiz. Hırvatistan, savunma harcamalarını sürekli artıran çalışmalar yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bugün kabul edilmesi beklenen savunma harcaması hedefine ilişkin NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de iyimser görüş bildirmişti.