NATO ve AB'den İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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NATO ve AB'den İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için başsağlığı mesajı

NATO ve AB\'den İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için başsağlığı mesajı

NATO ve Avrupa Birliği (AB), İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın helikopter kazasında hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı. NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah ve AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İran halkına ve kazadan etkilenenlere taziyelerini iletti. Helikopter kazasında sağ kurtulan olmadığı belirlendi ve geçici cumhurbaşkanı olarak Muhammed Muhbir görevlendirildi.

20.05.2024 14:11
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NATO, helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için başsağlığı mesajı yayımladı.

NATO Sözcüsü Farah Dakhlallah, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Reisi ve Abdullahiyan dahil helikopter kazasında hayatını kaybedenler için İran halkına başsağlığı diledi.

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den taziye mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell tarafından da yazılı açıklamada yapıldı.

Açıklamada, "AB, pazar günü meydana gelen trajik helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer İranlı yetkililer için taziyelerini sunar." ifadesine yer verildi.

Borrell, "tüm kurbanların aileleri ve kazadan etkilenen İran vatandaşlarına" başsağlığı diledi.

? Helikopter kazası ve sonrası

Cumhurbaşkanı Reisi, dün İran- Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.

İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.

Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.

Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.

İran anayasasına göre, yeni cumhurbaşkanının en fazla 50 gün içinde seçilmesi amacıyla meclis başkanı, yargı erki başkanı ve birinci cumhurbaşkanı yardımcısından oluşan kurulun düzenlemeleri yapması gerekiyor.

İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel NATO ve AB'den İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için başsağlığı mesajı - Son Dakika

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SON DAKİKA: NATO ve AB'den İran Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı için başsağlığı mesajı - Son Dakika
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