NATO ve AB İşbirliği Güçleniyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Brüksel'de bir araya geldi.
Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda von der Leyen ile Brüksel'de görüştüğünü duyurdu.
Askeri hareketlilik, denizcilik ve siber savunma gibi alanlarda artan ortaklıklarla NATO-AB işbirliğinin "daha önce görülmemiş seviyelere ulaştığını" belirten Rutte, "Transatlantik İttifak, Avrupa güvenliğinin temel taşıdır." ifadesini kullandı.
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