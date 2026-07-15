NATO ve AB İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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NATO ve AB İşbirliği Vurgusu

15.07.2026 17:38
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Shekerinska, AB'nin savunma çabalarının NATO ile uyumlu olması gerektiğini belirtti.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı Radmila Shekerinska, Avrupa Birliği'nin (AB) daha güçlü savunma çabalarının NATO'yla uyumlu ve tamamlayıcı olması gerektiğini belirterek, "NATO üyesi olup, AB üyesi olmayan müttefiklerin, katkıları ve kabiliyetleri de bu denklemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ortak savunmamız açısından bunlar hayati önem taşıyor." dedi.

Shekerinska, Avrupa Parlamentosu (AP) Güvenlik ve Savunma Komitesi'nde, milletvekillerini NATO Ankara Zirvesi hakkında bilgilendirdi.

NATO Genel Sekreter Yardımcısı, "Ankara Zirvesi, başarılı hatta son derece başarılı bir zirveydi." ifadesini kullandı.

Zirve sonrasında liderlerin düzenlediği basın toplantıları ve yaptıkları açıklamalar analiz edildiğinde Ankara Zirvesi'nin büyük bir başarı olduğunun açıkça görüldüğüne işaret eden Shekerinska, "İhtiyaç duyduğumuz tüm stratejik konularda uzlaşı sağlamayı başardık. Tehdidin ne olduğu, buna ortak yanıtımızın ne olacağı, dayanışmamız, 5'inci Madde'ye bağlılığımız, Ukrayna'ya desteğimiz ve güçlü savunma sanayi işbirliği gibi tüm başlıklar zirvenin merkezinde yer aldı. Bunların tamamında mutabakat sağlamayı başardık." ifadelerini kullandı.

Shekerinska, zirvenin dönüştürücü de olduğunu vurgulayarak, ilk başarı alanının savunma yatırımları olduğunu dile getirdi.

Ankara'da müttefiklerin geçen yıl Lahey'de verdikleri taahhütleri nasıl hayata geçirdiklerini çok net biçimde gösterdiğine dikkati çeken Shekerinska, rakamların çok etkileyici olduğunu aktardı.

Shekerinska, Lahey'de ortaya koyulan 10 yıllık planın daha ilk yılında Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın savunma ve güvenlik için gayri safi yurt içi hasılalarının yaklaşık yüzde 4'ünü harcadıklarının görüldüğünü belirtti.

Bunun sadece Lahey'de verilen sözlerin yerine getirildiğinin göstergesi olmadığını kaydeden Shekerinska, transatlantik ittifakın daha dengeli bir yapıya kavuştuğunu da gösterdiğinin altını çizdi.

Shekerinska, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AB'nin daha güçlü bir Avrupa savunmasını destekleme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun NATO ile birlikte çalışabilir, uyumlu ve tamamlayıcı olması gerekiyor. NATO üyesi olup, AB üyesi olmayan müttefiklerin katkıları ve kabiliyetleri de bu denklemin vazgeçilmez bir parçasıdır. Ortak savunmamız açısından bunlar hayati önem taşıyor. Hepimizin aynı yönde ilerlemesi ve savunma yatırımlarını artırması büyük önem taşıyor."

"Daha fazla değil, daha az engele ihtiyacımız var"

Zirveyi son derece başarılı görmenin ikinci nedeninin, savunma üretimi ve savunma sanayi işbirliği alanındaki gelişmeler olduğunu dile getiren Shekerinska, "Ankara'da zirveyle eş zamanlı olarak NATO Savunma Sanayi Forumu düzenlendi. Bu etkinlik, Avro-Atlantik savunma işbirliğinin gücünü ortaya koyan son derece etkileyici bir organizasyondu." değerlendirmesinde bulundu.

Shekerinska, transatlantik ölçekte bir sanayi devrimi yaşandığını belirterek, "İhtiyacımız olan şey, daha fazla engel değil, daha az engel." dedi.

Zirveyi başarılı kılan üçüncü hususun da Ukrayna'ya desteğin güçlü biçimde teyit edilmesi olduğunu aktaran Shekerinska, Rusya'nın saldırganlığının henüz sona ermediğine dikkati çekti.

Shekerinska, "Zirve öncesinde belirlediğimiz 3 önceliğe odaklandık ve 32 müttefikin tamamının uzlaşısıyla bu 3 alanda gerçekten anlamlı sonuçlar elde etmeyi başardık. Sonuç üretebildiğimizi gösterdik ancak bununla yetinemeyiz. Çünkü bu çabaların gelecek yıllarda da tüm müttefikler tarafından kararlılıkla sürdürülmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Zirvenin hem kamuoyuna hem de İttifak'ın rakiplerine güçlü bir mesaj verdiğini söyleyen Shekerinska, "Çünkü rakiplerimiz, her zaman birlik içinde olamayacağımızı varsayıyor. Biz ise buna güçlü ve net bir zirve bildirgesiyle karşılık verdiğimizde bunu önemli bir başarı olarak görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"NATO 3.0 dönüşüm anlamına geliyor"

"NATO 3.0" kavramı hakkında da konuşan Shekerinska, bunun "dönüşüm" anlamına geldiğini dile getirdi.

Shekerinska, bu dönüşümün başarılı olması için finansmana, kabiliyetlere ve aynı zamanda zihniyet değişimine ihtiyaç bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gördüğümüz tablo, tüm bu alanlarda doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Hedefe ulaştık mı? Hayır. Zaten bunun bir süreç olduğunu söylüyoruz. Bu sürecin önemli bir parçası da Avrupa'daki müttefikler ile Kanada'nın bugüne kadar büyük ölçüde ABD'nin üstlendiği görevleri yerine getirebilecek kabiliyetleri kazanmasıdır."

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, Savunma, Güncel, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO ve AB İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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