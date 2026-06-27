NATO'ya Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

NATO'ya Protesto Yürüyüşü

27.06.2026 18:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vatan Partisi ve TGB, NATO'yu protesto etmek için Ankara'da yürüyüş düzenledi.

(ANKARA) - Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde NATO bayraklı tabut ve mezar taşı ile yürüyüş düzenledi. "NATO'nun Türkiye'ye düşman olduğu" ifade edilen açıklamada, ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin fotoğraflarının olduğu balonlar iğneyle patlatıldı ve "NATO'nun helvası" dağıtıldı.

Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) çağrısıyla Meşrutiyet Caddesi'nde bir araya gelen yurttaşlar, İzmir Caddesi'ne "Son durak Ankara, NATO mezara" pankartı eşliğinde yürüdü. Yurttaşlar, üzerinde "Kötü bilirdik" yazılı NATO'nun mezar taşını ve NATO bayraklı tabutu taşıdı.

Yürüyüşün ardından Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, İzmir Caddesi'nde yaptığı açıklamada, NATO'nun bitkisel hayata girdiğini savundu. Reyhan, "AK Parti, ölü NATO'da keramet arıyor. Cenaze haline gelmiş NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için çok önemli olduğunu söylüyor. Hatta Türkiye'nin bu ceset NATO'nun lideri olacağını, NATO içinde yeni roller üstleneyeceğini söylüyorlar. AK Parti hükümetine sesleniyoruz: NATO öldü. NATO, mezarına gidiyor. Bu, tüm dünyanın artık tespit ettiği gerçeğe arkanızı dönemezsiniz. Türkiye'nin geleceğini ölmüş NATO'ya bağlayamazsınız. Geleceğini NATO'ya bağlayanlar da siyaseten aynı kaderi paylaşırlar; onlar da NATO ile birlikte tarihin mezarlığında koyun koyuna yatarlar" diye konuştu.

"NATO'NUN PATRONLARI TÜRKİYE'YE DÜŞMANDIR"

"NATO'nun Türkiye'yi koruduğu, güvenliğini sağladığı lafları çok büyük yalanlardır" diyen Reyhan, şunları kaydetti:"

"NATO, Türkiye'ye düşmandır. NATO'nun patronları ABD ve İsrail, Türkiye'ye düşmandır. NATO, bir savunma örgütü değildir. NATO, ABD'nin diğer NATO ülkelerini gütme örgütüdür. NATO, ABD'ye bağımlılıktır. NATO, borçlanma ekonomisidir. NATO, İran, Irak, Rusya gibi komşularımıza düşman edilmektir. NATO, yalnızca bir askeri örgüt değildir. NATO, devletimizin içine yerleştirilen gladyodur. NATO o gladyonun faili olduğu darbelerdir, suikastlerdir, cinayetlerdir, tertiplerdir, katliamlardır. NATO, FETÖ'dür. NATO, PKK'ya verilen silahlardır. NATO, Ege kıyılarımızdan, Doğu Akdeniz'den vatanımıza doğrultulmuş silahlardır. NATO'da kalmak Türkiyemiz açısından cinayettir. İşte buraya NATO'nun cenazesini getirdik. Artık tarihin çöp sepetine giden NATO'nun cenazesi."

Reyhan, eyleme gelen yurttaşlara, "NATO'yu nasıl bilirdiniz", "NATO'ya hakkınızı helal ediyor musunuz" sorularına, "kötü bilirdik" ve "haram olsun" yanıtı verildi.

"İŞTE NATO'NUN İDAM FERMANI..."

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ise "NATO neden Ankara'ya geliyor? Türkiye'yi kendi karanlık geleceğine sürüklemek için. Ölüm döşeğinde can çekişen, birbirine düşen NATO Türkiye'yi yeni tertiplerin içine çekebilecek mi? Buna izin verir miyiz? NATO Türkiye'yi komşularının, kardaşlarının üstüne sürebilir mi? Süremez. NATO son toplantısını yapıyor Ankara'da, son. İşte NATO'nun ortada kalmış cenazesi, işte NATO'nun kavrulan helvası. Tabut burada, helvası burada, NATO'nun idam fermanı da bizden olsun. İşte bu da NATO'nun idam fermanı. NATO'nun karanlık sicili. Seni böyle bilirdik NATO, bu topraklarda değil seni gömüp başına mezar taşı dikmek, sarılacak çaput bulamazsın" diye konuştu.

Çetin'in açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin fotoğraflarının olduğu balonları iğneyle patlattı. Açıklamanın ardından katılanlara "NATO'nun helvası" dağıtıldı.

Kaynak: ANKA

Türkiye Gençlik Birliği, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO'ya Protesto Yürüyüşü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor Danimarka ezanı yasaklamaya hazırlanıyor
Macaristan, Euro’ya geçmeye hazırlanıyor Tarih belli oldu Macaristan, Euro'ya geçmeye hazırlanıyor! Tarih belli oldu
A Milli Takım, ABD’yi salladı Atılan manşetleri görmelisiniz A Milli Takım, ABD'yi salladı! Atılan manşetleri görmelisiniz
Dünya Kupası’nda ilginç anlar Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı Dünya Kupası'nda ilginç anlar! Gruptan çıkamadıklarını sanınca maç biter bitmez yere yığıldı
İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa’ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi İran ile savaşı bitiren Trump, ticaret savaşlarını yeniden başlattı: Avrupa'ya yüzde 100 gümrük vergisi tehdidi
Ibrahimovic’ten Türkiye’nin galibiyetini küçümseyici yorum Ibrahimovic'ten Türkiye'nin galibiyetini küçümseyici yorum

17:51
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova’da karla mücadele
Temmuza sayılı günler kala Yüksekova'da karla mücadele
17:41
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
Hizbullah lideri Kasım: Çerçeve anlaşması yok hükmünde ve aşağılayıcıdır
17:40
Dost sandığı İHA’nın saldırısında can verdi
Dost sandığı İHA'nın saldırısında can verdi
17:19
Paris’te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
Paris'te aşırı sıcakların etkili olduğu dün 109 kişi hayatını kaybetti
16:43
Hamdi Ulukaya’dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
Hamdi Ulukaya'dan Fenerbahçe mesajı: Beni tekrar memleketimle tanıştırdı
16:40
AK Parti’de “el hareketi“ krizi Rasim Arı’dan açıklama geldi
AK Parti'de "el hareketi" krizi! Rasim Arı'dan açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 19:32:06. #7.13#
SON DAKİKA: NATO'ya Protesto Yürüyüşü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.