NATO'ya Protesto Yürüyüşü

(ANKARA) - Vatan Partisi ve Türkiye Gençlik Birliği üyeleri, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi öncesinde NATO bayraklı tabut ve mezar taşı ile yürüyüş düzenledi. "NATO'nun Türkiye'ye düşman olduğu" ifade edilen açıklamada, ABD Başkanı Trump, Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve NATO Genel Sekreteri Rutte'nin fotoğraflarının olduğu balonlar iğneyle patlatıldı ve "NATO'nun helvası" dağıtıldı.

Vatan Partisi, Türkiye Gençlik Birliği (TGB) ve Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) çağrısıyla Meşrutiyet Caddesi'nde bir araya gelen yurttaşlar, İzmir Caddesi'ne "Son durak Ankara, NATO mezara" pankartı eşliğinde yürüdü. Yurttaşlar, üzerinde "Kötü bilirdik" yazılı NATO'nun mezar taşını ve NATO bayraklı tabutu taşıdı.

Yürüyüşün ardından Vatan Partisi Ankara İl Başkanı Utku Reyhan, İzmir Caddesi'nde yaptığı açıklamada, NATO'nun bitkisel hayata girdiğini savundu. Reyhan, "AK Parti, ölü NATO'da keramet arıyor. Cenaze haline gelmiş NATO'nun Türkiye'nin güvenliği için çok önemli olduğunu söylüyor. Hatta Türkiye'nin bu ceset NATO'nun lideri olacağını, NATO içinde yeni roller üstleneyeceğini söylüyorlar. AK Parti hükümetine sesleniyoruz: NATO öldü. NATO, mezarına gidiyor. Bu, tüm dünyanın artık tespit ettiği gerçeğe arkanızı dönemezsiniz. Türkiye'nin geleceğini ölmüş NATO'ya bağlayamazsınız. Geleceğini NATO'ya bağlayanlar da siyaseten aynı kaderi paylaşırlar; onlar da NATO ile birlikte tarihin mezarlığında koyun koyuna yatarlar" diye konuştu.

"NATO'NUN PATRONLARI TÜRKİYE'YE DÜŞMANDIR"

"NATO'nun Türkiye'yi koruduğu, güvenliğini sağladığı lafları çok büyük yalanlardır" diyen Reyhan, şunları kaydetti:"

"NATO, Türkiye'ye düşmandır. NATO'nun patronları ABD ve İsrail, Türkiye'ye düşmandır. NATO, bir savunma örgütü değildir. NATO, ABD'nin diğer NATO ülkelerini gütme örgütüdür. NATO, ABD'ye bağımlılıktır. NATO, borçlanma ekonomisidir. NATO, İran, Irak, Rusya gibi komşularımıza düşman edilmektir. NATO, yalnızca bir askeri örgüt değildir. NATO, devletimizin içine yerleştirilen gladyodur. NATO o gladyonun faili olduğu darbelerdir, suikastlerdir, cinayetlerdir, tertiplerdir, katliamlardır. NATO, FETÖ'dür. NATO, PKK'ya verilen silahlardır. NATO, Ege kıyılarımızdan, Doğu Akdeniz'den vatanımıza doğrultulmuş silahlardır. NATO'da kalmak Türkiyemiz açısından cinayettir. İşte buraya NATO'nun cenazesini getirdik. Artık tarihin çöp sepetine giden NATO'nun cenazesi."

Reyhan, eyleme gelen yurttaşlara, "NATO'yu nasıl bilirdiniz", "NATO'ya hakkınızı helal ediyor musunuz" sorularına, "kötü bilirdik" ve "haram olsun" yanıtı verildi.

"İŞTE NATO'NUN İDAM FERMANI..."

TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ise "NATO neden Ankara'ya geliyor? Türkiye'yi kendi karanlık geleceğine sürüklemek için. Ölüm döşeğinde can çekişen, birbirine düşen NATO Türkiye'yi yeni tertiplerin içine çekebilecek mi? Buna izin verir miyiz? NATO Türkiye'yi komşularının, kardaşlarının üstüne sürebilir mi? Süremez. NATO son toplantısını yapıyor Ankara'da, son. İşte NATO'nun ortada kalmış cenazesi, işte NATO'nun kavrulan helvası. Tabut burada, helvası burada, NATO'nun idam fermanı da bizden olsun. İşte bu da NATO'nun idam fermanı. NATO'nun karanlık sicili. Seni böyle bilirdik NATO, bu topraklarda değil seni gömüp başına mezar taşı dikmek, sarılacak çaput bulamazsın" diye konuştu.

Çetin'in açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin fotoğraflarının olduğu balonları iğneyle patlattı. Açıklamanın ardından katılanlara "NATO'nun helvası" dağıtıldı.