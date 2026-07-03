NATO Zirvesi'nde Savunma Sanayii Forumu - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Savunma Sanayii Forumu

03.07.2026 09:08  Güncelleme: 09:11
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Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu, 7-8 Temmuz'da ATO Congresium'da yapılacak. Forumda yerli ve yabancı savunma şirketleri bir araya gelecek.

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Ankara'da NATO Zirvesi kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu, 7 Temmuz'da başlayacak. Uluslararası savunma sanayii şirketlerinin yer alacağı forumda Türk savunma şirketleri de katılacak.

Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı. Zirve'nin ilk gününde ATO Congresium'da Savunma Sanayii Forumu düzenlenecek. Bu Forum, liderlerin katıldığı bir zirvede düzenlenecek ilk forum özelliğini taşıyor.

Sabah saatlerinde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmalarıyla başlaması beklenen Forum'da çeşitli mutabakat muhtıraları imzalanacak. Etkinlikte savunma sanayi alanındaki iş birliği imkanları ile sektör temsilcileri arasındaki temasların öne çıkması bekleniyor. Forum'da İsveç merkezli havacılık ve savunma şirketi Saab, Avrupa merkezli çok uluslu havacılık şirketi Airbus ve ABD merkezli, uzay ve savunma teknolojileri alanında faaliyet gösteren Northrop Grumman gibi önemli savunma şirketlerinin yanı sıra Türk savunma sanayii firmaları da yer alacak. Forum aynı gün akşama kadar sürecek.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Politika, Savunma, Ekonomi, Güncel, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Savunma Sanayii Forumu - Son Dakika

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