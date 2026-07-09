NATO Zirvesi'nde Hizan balı ikramı - Son Dakika
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NATO Zirvesi'nde Hizan balı ikramı

NATO Zirvesi\'nde Hizan balı ikramı
09.07.2026 10:59
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında liderler onuruna verilen yemekte, Bitlis'in coğrafi işaret tescilli Hizan kara kovan balı ikram edildi. Doğal yöntemlerle üretilen bal, Trabzon tereyağı ile servis edilirken, üreticiler bu durumdan gurur duyduklarını belirtti.

CUMHURBAŞKANLIĞI Külliyesi'nde gerçekleştirilen NATO Zirvesi kapsamında dünya liderleri onuruna verilen resmi akşam yemeğinde, Türkiye'nin farklı bölgelerinden seçilen coğrafi işaretli ürünler ikram edildi. Menünün öne çıkan lezzetlerinden biri ise Bitlis'in coğrafi işaret tescilli ürünü Hizan kara kovan balı oldu. Balın organizasyonda yer alması üreticileri memnun etti.

Katkı maddesi kullanılmadan, tamamen doğal koşullarda ve geleneksel yöntemlerle üretilen Hizan kara kovan balı, zirvenin başlangıç menüsünde Trabzon tereyağı ile birlikte servis edildi. Hizan Arıcılar Birliği Başkanı Seyithan Ekinci, Hizan kara kovan balının NATO Zirvesi'nde dünya liderlerine ikram edilmesinin ürünün kalitesini bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi. Kara kovan balının önemli bir değer olduğunu belirten Ekinci, "NATO Zirvesi'nde dünya liderlerinin sofrasında yer alması bizleri daha fazla üretim yapmaya teşvik etti. Bölgemizde yetişen kekik ve geven bitkilerinden elde edilen balın prolin değeri yüksektir. Sepet ve çamurdan yapılan kara kovanlarda geleneksel yöntemlerle üretim gerçekleştiriyoruz. Hasadı eylül ve ekim aylarında yapıyoruz. Balımız, uluslararası yarışmalarda dereceler aldı ve bugün Avrupa'nın birçok ülkesine ihraç ediliyor" dedi.

'GURUR DUYDUK'

Kara kovan balı üreticisi Hasan Durmaz ise "Şifa kaynağı olan sepet kara kovan balımızın böyle önemli bir organizasyonda dünya liderlerine sunulması bizleri mutlu etti. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu gelişmeyle birlikte Hizan balının hak ettiği değeri göreceğine inanıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gastronomi, Politika, Trabzon, Ekonomi, Güncel, Bitlis, Hizan, Dünya, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel NATO Zirvesi'nde Hizan balı ikramı - Son Dakika

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