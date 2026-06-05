NATO Zirvesi Öncesi Tartışmalar

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, "Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne yaklaşık bir ay kaldı. Dış medyada yaygın kanı, NATO'daki müttefiklerinin Türkiye ile uyumlu bir çalışma yürüttüğü yönünde... Lakin, Erdoğan hükümeti, Türkiye'nin talepleri doğrultusunda ittifakın politikalarına etki edebilir mi, orası meçhul" ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, Ankara'nın ev sahipliğinde yapılması planlanan NATO Zirvesi öncesinde dış politika ve hükümetin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek NATO Zirvesi'ne yaklaşık bir ay kaldı. Dış medyada yaygın kanı, NATO'daki müttefiklerinin Türkiye ile uyumlu bir çalışma yürüttüğü yönünde... Lakin, Erdoğan hükümeti, Türkiye'nin talepleri doğrultusunda ittifakın politikalarına etki edebilir mi, orası meçhul. Örneğin, Erdoğan, Türkiye için tehdit ilan ettiği İsrail'i NATO için de tehdit ilan ettirebilir mi? Filistin sorununu NATO gündemine aldırabilir mi? Muhtemelen bu önemsenmiyor, çünkü Erdoğan yönetimi zirvenin içeriğinden ziyade, zirveye ev sahipliği yapmanın gösterişini düşünüyor."

ABD Başkanı Trump'ın katılımının geç de olsa kesinleşmesiyle o amaç da kendiliğinden hasıl olmuş oldu. Belli ki Erdoğan, aynı anda hem Trump hem de Putin'i küstürmemek adına zirvenin sonuç bildirgelerine müdahalede bulunma eğiliminde pek olmayacak. Sanki İran'dan ülkemize füzeler ateşlenmemiş, arkasından üç Patriot bataryası Türkiye'de konuşlandırılmamış gibi yapılacak. Karadeniz'in güvenliği amaçlı olarak Anadoluhisarı'nda kurdurulan Ukrayna'ya gönüllü destek olan ülkeler karargahı ve Orta Doğu'dan yönelecek tehditlere karşı Malatya'da kurdurulan NATO'nun üçüncü çok uluslu güç karargahı hiç konuşulmamış gibi davranılacak.

Sanki Türk Silahlı Kuvvetleri Baltık Cumhuriyetlerinde NATO kapsamında havadan, denizden devriye görevleri icra etmiyormuş gibi bir çehre takınılacak. Trump'ın Netanyahu ile kol kola yürüttüğü Orta Doğu siyaseti sineye çekilirken, yine Trump'ın Avrupalı müttefikler hilafına Putin'e verdiği destekte fırsat kapısı aranmaya devam edilecek. Burada gözlemlediğimiz, dar bir yönetici çevrenin kendi kişisel çıkarlarını gözeterek son derece miyop bir bakışla yürüttüğü al-ver kurnazlığını 'strateji' şeklinde pazarlaması."