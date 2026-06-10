NATO Zirvesi Öncesi Viyana Paneli

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen "NATO 2026: Güvenlik, Strateji ve İttifakın Geleceği" başlıklı panelde, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde İttifakın güvenlik politikaları, Avrupa savunmasının geleceği ve Ukrayna'ya destek konuları ele alındı.

Viyana Diplomasi Akademisinde düzenlenen panele, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Basat Öztürk, Viyana Büyükelçisi Gürsel Dönmez, Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mustafa Kibaroğlu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeynep Kızıltan, NATO'nun AGİT Temsilciliği Başkanı Barbora Maronkova ve Litvanya'nın Avusturya Büyükelçisi Lina Ruksteliene katıldı.

Panelde, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde, İttifakın güvenlik politikaları, Avrupa savunmasının geleceği ve Ukrayna'ya destek konuları ele alındı.

Konuşmacılar, değişen uluslararası güvenlik ortamında transatlantik işbirliğinin önemine, Avrupa'nın savunma alanında daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine, siber ve teknolojik tehditlerin ittifakın gündemindeki yerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Panelde ayrıca, Türkiye'nin NATO içindeki rolü ve zirveye ev sahipliği yapmasının ittifakın geleceğine sağlayacağı katkılar ele alındı.

"Birliğimizi ve dayanışmamızı yeniden teyit etmeliyiz"

Büyükelçi Öztürk, stratejik iletişimin önemli olduğunu ancak gerçek kabiliyet ve güç olmadan kullanılan büyük sözlerin hiçbir ülkeye veya kuruluşa büyüklük kazandırmayacağını ifade etti.

Öztürk, savunma sanayisi alanında tüm müttefiklerin ayrımcılık yapmaksızın hareket ederek savunma ticareti ve tedarikindeki engelleri kaldıracağını, böylece büyük projelerin birlikte hayata geçirileceğini belirtti.

Türkiye'nin bölge güvenliğine katkısına dikkati çeken Öztürk, Türkiye'nin, Karadeniz ve Akdeniz'in güvenliğinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nde çeşitli risk ve tehditlerin ele alınacağını ifade eden Öztürk, "Birliğimizi ve dayanışmamızı yeniden teyit etmeliyiz." diye konuştu.

Bunun sağlanması için tüm müttefiklerin desteğinin gerektiğinin altını çizen Öztürk, daha güçlü bir NATO için daha güçlü bir Avrupa'ya sahip olmak gerektiğini dile getirdi.

Öztürk, Türkiye'nin savunma sanayisi alanında katettiği mesafeye dikkati çekerek, Ankara'nın Rusya-Ukrayna Savaşı başlamadan da Ukrayna'ya destek sağlayan bir ülke olduğunu hatırlattı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" şiarını anımsatan Öztürk, Türkiye'nin de bu doğrultuda hareket ettiğini vurguladı.

"Uzun yıllar boyunca hatırlanacak çok başarılı bir zirve olacaktır"

Öztürk, zirvede sadece Ukrayna konusunun değil, daha geniş kapsamlı meselelerin ele alınacağını dile getirerek, Türkiye'nin, Karadeniz, Orta Doğu, Kafkasya, Balkanlar ve Akdeniz coğrafyasındaki etkisine vurgu yaptı.

Büyükelçi Öztürk, "Coğrafyamızla etkileşimimiz çok daha derin, Orta Asya, Balkanlar ve Afrika'nın birçok yerine uzanıyor. Bu, sömürgeci bir anlayışla etki alanı genişletmek değil, birlikte çalıştığımız her ülkeyle eşit ortaklık temelinde, sorumlu bir güç olarak etki alanımızı genişletmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Her şeyi kapsayan transatlantik bir savunma için önemli fırsat yakalandığını ifade eden Öztürk, "Bu, uzun yıllar hatırlanacak çok başarılı bir zirve olacak. Bunu mümkün kılmak için elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı umuyorum." diye konuştu.

Maronkova ise değişen uluslararası güvenlik ortamına uyum sağlamanın ve ittifakın caydırıcılığını artırmanın önemine dikkati çekti.

Her NATO Zirvesi'nin tarihi öneme sahip olduğunu dile getiren Maronkova, zirvede savunma harcamaları başta olmak üzere tüm müttefiklerin taahhütlerine uyduğunu görmek istediğini ifade etti.

Maronkova, zirvede ayrıca sorumlulukların dağıtılmasında dengenin yakalanması gerektiğine vurgu yaparak, ittifakın gücünü ve caydırıcılığını gösterdiği bir zirve olmasını umduğunu belirtti.