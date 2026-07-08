NATO Zirvesi ve Küresel Gelişmeler

6 Nisan 1920

1- NATO Ankara Zirvesi

36.? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında liderler bir araya gelecek. Liderler, aile fotoğrafının ardından Kuzey Atlantik Konseyi toplantısına katılacak. Zirve sonrasında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte basın açıklaması yapacak.

(Ankara)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

2- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın mücadele ettiği 2026 FIVB Milletler Ligi'nde (VNL) 3. ve son etap maçları Japonya'da başlayacak. Ay-yıldızlı ekip, ilk maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

(Osaka/06.00)

2- Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na, İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından spor dünyasına, Türk basketbolunun gelişimine ve gençliğe yaptığı sürdürülebilir katkılarından dolayı "Fahri Doktora" ünvanı verilecek.

(İstanbul/10.30)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları tamamlanacak.

4- Fenerbahçe, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçını bu ülkenin Admira Wacker ekibiyle yapacak.

(Linz/20.30)

5- Wimbledon Tenis Turnuvası'na devam edilecek.

(Londra/15.00)

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