Nauseda: Müzakereler Rusya'yı güçlendirir

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Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda, Rusya- Ukrayna savaşına yönelik "uygun caydırıcı önlemler" alınmadan müzakere edilen bir çözümün, "Rusya'nın güçlenmesine ve bölgede saldırganlığını artırmaya hazırlanmasına" sebep olacağı değerlendirmesinde bulundu.

Associated Press'e (AP) mülakat veren Nauseda, Rusya-Ukrayna savaşına ve söz konusu savaşın bitirilmesine yönelik çabalara ilişkin konuştu.

Nauseda, bu savaşın bitirilmesi için "uygun caydırıcı önlemler" alınmadan müzakere edilen çözümün, "Rusya'nın güçlenmesine ve bölgede saldırganlığını artırmaya hazırlanmasına" sebep olacağını söyledi.

"Ateşkes sağlansa dahi Rusya'nın niyetinin durmak olacağına inanamazsınız." diyen Nauseda, Rusya'nın bu ateşkesi "gücünü toplamak ve ileride saldırı yapmak için kullanacağını" kaydetti.

"Ukrayna barış sürecine tamamen dahil edilmeli"

ABD'deki yeni yönetimin, Ukrayna'nın barış görüşmelerine tamamen dahil edildiğinden emin olması gerektiğini belirten Nauseda, "Barışın kapalı kapılar ardında ve Ukrayna'nın katılımı olmadan sağlanması kabul edilemez." dedi.

Ukrayna'nın bu savaşta "çok ağır bedel" ödediğini vurgulayan Nauseda, "Ukrayna halkı bu barışın koşullarını belirleme hakkını hak ediyor." ifadesini kullandı.

Savunma harcamaları

Litvanya'nın savunma harcamalarını artırmasının bir "öncelik" olduğunu kaydeden Nauseda, ülkesinin kendi savunmasını yapabilecek kabiliyette olması gerektiğini vurguladı.

Nauseda, "Tabii ki NATO'daki müttefiklerimizin desteğine güvenebiliriz. Ancak, kendimizi savunamayacağımıza dair göstergeler olması halinde, başkalarının güvenliğimizi önemseyeceğini düşünmek saflık olur." şeklinde konuştu.

Litvanya, ABD Başkanı Donald Trump'ın, NATO üyesi ülkelere GSYH'nin yüzde 5'ini savunmaya harcamaları çağrısında bulunmasının ardından, bu hedefe ulaşma sözü veren ilk NATO ülkesi olmuştu.