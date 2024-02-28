Navalnıy'ın eşi, Putin'e karşı organize suçla mücadele etme çağrısı yaptı

Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kuruluna hitap ederek, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı tutumunu değiştirerek ekonomik yaptırımlarla değil, "organize suç"la mücadele eder gibi yaklaşım benimsemesini tavsiye etti.
Navalnaya, AP Genel Kuruluna hitabında eşinin ölümünden dolayı Putin'i ve liderliğindeki Rus yetkilileri suçlayarak, bunun bir kez daha herkese "Putin'in her şeyi yapabileceğini ve onunla müzakere edilemeyeceğini" gösterdiğini söyledi.
AB'nin ekonomik yaptırımlarının hiçbirinin Rusya'nın Ukrayna'daki saldırganlığını gerçekten durdurmadığına dair endişesini dile getiren Navalnaya, Putin yönetimini hem ülke içinde hem de komşularına yönelik eylemlerinde yenebilmek için daha yenilikçi fikirlerin bulunmasını istedi.
Navalnaya, "Bir siyasetçiyle değil, kahrolası bir gangsterle karşı karşıyayız." ifadesini kullanarak, Putin'e ekonomik yaptırımlar yoluyla değil, organize suçla mücadele eder gibi yaklaşılması gerektiğini vurguladı.
Putin'in ülkesinde ve Ukrayna'da yaptıkları için hesap vermesi gerektiğini vurgulayan Navalnaya, "Putin, eşime yaptığı her şeyin hesabını vermeli." dedi.
Cenaze töreniyle ilgili endişeli
Navalnaya, eşinin cuma günü yapılacak cenaze töreniyle ilgili endişeli olduğunu belirterek, "Barışçıl mı geçecek yoksa polis kocamla vedalaşmaya gelenleri tutuklayacak mı henüz emin değilim." ifadesini kullandı.
Navalnıy'ın cezalandırılması ve ölümü
Kremlin'e muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak 2021'de başkent Moskova'ya dönüşünde havalimanında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.
Rusya Federal Cezaevi Hizmetlerinin (FSİN) talebi üzerine 2 Şubat 2021'de Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış; Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezası, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevrilmişti.
Rus mahkemesi, Ağustos 2023'te cezaevinde bulunan Navalnıy'ı aşırılık yanlısı topluluk oluşturmaktan 19 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.
Navalnıy, Ocak 2022'de Rusya'da terörle ve aşırıcılıkla bağlantılı kişilerin bulunduğu listeye dahil edilmişti.
FSİN, 16 Şubat'ta, mahkum Navalnıy'ın cezaevinde hayatını kaybettiğini ve ölüm nedeninin araştırılacağını bildirmişti.
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