Navarro, Kanada lobisine ara seçimlere karışmaması için 'defolun' dedi

ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, ülkesinde lobicilik faaliyeti yürütmekle suçladığı Kanadalılara kasımdaki ara seçimlere müdahale etmemeleri konusunda gözdağı verdi.

Politico sitesinin haberine göre, Washington'da bir ekonomi etkinliğine katılan Navarro, ticaret geriliminin sürdüğü Kanada'yı ara seçimlere karışmaması konusunda sert bir üslupla uyardı.

Navarro, Kanadalıların kasımdaki ara seçimlere müdahale etmesi durumunda Ottawa yönetiminin bunun "sonuçlarına katlanacağını" ifade ederek, ABD'de lobicilik yapmakla suçladığı Kanadalılara "Ülkeden defolun." dedi.

Ülkesindeki Kanada lobisine seslenen Navarro, "Bu ülkede lobicilik yaptınız ve geçmişte başarılı oldunuz. Bunu yapmaya devam edebileceğinizi zannediyorsunuz. Kanada'ya bir hatırlatma: Bunu yapamazsınız." ifadelerini kullandı.

ABD'de 3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ve 100 sandalyeli Senatonun üçte biri yenilenecek.