Nawrocki: Türkiye'deki NATO Zirvesi'ni Dört Gözle Bekliyorum - Son Dakika
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Nawrocki: Türkiye'deki NATO Zirvesi'ni Dört Gözle Bekliyorum

23.06.2026 20:11
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Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Türkiye'de düzenlenecek NATO zirvesini dört gözle beklediğini ve zirvenin verimli geçeceğine inandığını söyledi. Erdoğan ile görüşmelerde savunma işbirliği ve Bayraktar insansız hava araçları gibi konular ele alındı.

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, " Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesini dört gözle bekliyorum. Bu zirvenin çok verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum." dedi.

Nawrocki, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Rusya-Ukrayna savaşı başta olmak üzere birçok konuda görüştüklerini söyleyen Nawrocki, şu ifadeleri kullandı:

"Polonya ve Türkiye, NATO ittifakı kapsamında çok önemli bir rol taşımaktadır. Her iki ülke NATO'nun kanatlarını savunmak mecburiyetinde. Bu alanda da bizim işbirliğimiz çok stratejik bir öneme sahiptir. ve bu işbirliğimiz için Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür etmek istiyorum. Bizim ilişkilerimiz bu şekilde aynı zamanda NATO ittifakımızı güçlendirmektedir."

Nawrocki, iki ülke arasındaki ticaretin Rusya-Ukrayna savaşına rağmen hiç durmadan geliştiğini belirterek, ülkesinin ABD'nin davetiyle G20 toplantısına katıldığını hatırlattı.

Türkiye ile Polonya arasındaki önemli başka bir konunun da savunma alanındaki işbirlikleri olduğuna işaret eden Nawrocki, "Geçen sene Polonya ve Türkiye Milli Savunma Bakanları arasında imzalanan savunma kapsamındaki anlaşmadan da bahsetme imkanımız oldu. O anlaşma çerçevesinde Polonya ve Türk savunma sanayi alanında işbirliğini konuştuk. Tabii bu işbirliğinin eşit şartlarda olmasını temenni ederiz ve değişik şekillerde olmasını da temenni ederiz." ifadelerini kullandı.

Nawrocki, şöyle devam etti:

"Polonyalı askerler, Türkiye'den satın alınmış olan Bayraktar insansız hava araçlarını kullanmaktadır. Bunlar, işbirliğimizin ne kadar önemli, ittifak için ne kadar önemli iki devlet olduğumuzun bir nişanesidir. Bu yüzden İncirlik Üssü'nde görev yapan askerlerin varlığını kesinlikle devam ettirmek istiyoruz, uzatmak da istiyoruz."

"Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesini dört gözle bekliyorum"

Filistin-İsrail konusuna da değinen Nawrocki, iki devletli çözümü desteklediklerini aktardı.

Nawrocki, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı ile Ukrayna ve Rusya savaşından da bahsetme fırsatımız oldu. Polonya'ya karşı Rusya'nın hibrit faaliyetlerinden de bahsettik. Rusya'nın tek saldırgan bir ülke olduğu, Ukrayna'ya saldıran bir ülke olduğu konusunda hemfikiriz. Kesinlikle bu savaşın en kısa sürede bitmesini istediğimizi ifade ettik. Bu konunun en güzel şekilde çözülmesi diplomatik yollardır tabii ki ve bu konuda da hemfikiriz.

Türkiye'de düzenlenecek olan NATO zirvesini dört gözle bekliyorum. Bu zirvenin çok verimli bir şekilde geçeceğine inanıyorum."

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nawrocki: Türkiye'deki NATO Zirvesi'ni Dört Gözle Bekliyorum - Son Dakika

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