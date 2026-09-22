NAZA yönetmenlerine yönelik nefret söylemine BM'den kınama ve soruşturma çağrısı geldi - Son Dakika
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NAZA yönetmenlerine yönelik nefret söylemine BM'den kınama ve soruşturma çağrısı geldi

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Al-Kheetan, NAZA belgeseli yönetmenlerine yöneltilen nefret söylemini ve şiddete teşviki kınadı. Al-Kheetan, İsrail makamlarından bu kişilerin güvenliğini ve ifade özgürlüğünü korumasını, olaylara bağımsız soruşturma yürütmesini istedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, İsrail ordusunun Gazze'de işlediği savaş suçlarını ve sivil katliamını anlatan NAZA belgeselinin yönetmenlerinin ve ailelerinin İsrailli siyasetçiler ve aktivistler tarafından hedef alınmasına ilişkin, "İsrail'de, NAZA belgesinin yönetmenlerine yöneltilen her türlü nefret söylemini ve şiddete teşviki kınıyoruz. Bu kişilerin güvenliği ve ifade özgürlüğü korunmalı." dedi.

Al-Kheetan, AA muhabirinin İsrail ordusunun Gazze'de sivilleri nasıl hedef aldığını anlatan NAZA belgesinin yönetmenleri ve ailelerinin hedef alınmasına ilişkin sorularını yanıtladı.

"İsrail'de, NAZA belgesinin yönetmenlerine yöneltilen her türlü nefret söylemini ve şiddete teşviki kınıyoruz. Bu kişilerin güvenliği ve ifade özgürlüğü korunmalı." ifadelerini kullanan Al-Kheetan, İsrail makamlarının, bu hakları ihlal eden olaylarla ilgili derhal ve bağımsız soruşturmalar yürütmesi ve sorumluların hesap vermesini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Al-Kheetan, ister işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail güçleri tarafından işlensin isterse başka bir bağlamda gerçekleşsin, ciddi insan hakları ihlallerine karşı uyarıda bulunmanın suç olmadığının altını çizdi.

"Sanatçıların, aktivistlerin ve insan hakları savunucularının, kamuoyunu ilgilendiren bu konulara dikkati çekmeye yönelik çalışmaları saygıyla karşılanmalı ve korunmalı." değerlendirmesinde bulunan Al-Kheetan, İsrail makamlarına, uluslararası gazetecilerin ve insan hakları gözlemcilerinin Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerine tam erişimini sağlama çağrısında da bulundu.

Yönetmenler hedef tahtasına konuldu

İtalya'da bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü"ne, İsrail'in Gazze'deki sivil katliamını belgeleyen NAZA filmi layık görülmüş, olay İsrail'de büyük yankı uyandırmıştı.

Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, askeri istihbarat, askeri savcılık ve hava kuvvetlerine, NAZA belgeselinde konuşan askerlerin zorunlu hizmette mi yoksa yedek asker mi olduklarını belirleyerek kimliklerini tespit etmeleri talimatı vermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, NAZA belgeselinin "Yahudi karşıtı (antisemitik) kışkırtma" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu, NAZA belgeseline ilişkin tartışmalar sürerken İsrail askerlerini "karalayanları" vatandaşlıktan çıkarmak için yasa tasarısı sunacağını açıklamıştı.

İsrail Kültür Bakanı Miki Zohar da 13 Eylül'de NAZA belgeselinin yönetmenleri Yuval Abraham ve Rachel Szor'u vatandaşlıktan çıkarmakla tehdit etmişti.

Öte yandan, İsrail'de aşırı sağcı onlarca aktivist, İsrail'in merkezindeki Savyon kasabasında, "NAZA" filminin yönetmeni Szor'un ailesinin evinin önünde gösteri düzenleyerek, "hainlere idam cezası" şeklinde sloganlar atmıştı.

Kaynak: AA
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