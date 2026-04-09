Nazif Yılmaz'dan Kamu Kurumları Vurgusu
Nazif Yılmaz'dan Kamu Kurumları Vurgusu

09.04.2026 17:10
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, Kula'da hizmet kalitesinin artırılması için kurumların uyumunu vurguladı.

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Kamu kurumlarımızın uyum içerisinde çalışması, vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini artırmaktadır. Emniyet teşkilatımız da bu anlamda büyük bir özveriyle görev yapmaktadır" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Manisa'nın Kula ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın Kula'daki ilk durağı Kula Gençlik Kampı oldu. 6-12 Nisan Polis Haftası etkinlikleri kapsamında burada düzenlenen programda ilçede görev yapan polisler ve eşleriyle bir araya gelen Yılmaz, programın ardından kamp alanını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Programda konuşan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kula'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtip, "Kamu kurumlarımızın uyum içerisinde çalışması, vatandaşlarımıza sunulan hizmet kalitesini artırmaktadır. Emniyet teşkilatımız da bu anlamda büyük bir özveriyle görev yapmaktadır. Polis Haftası dolayısıyla tüm emniyet mensuplarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ise konuşmasında, ilçede düzenlenen bu tür programların kurumlar arası birlik ve beraberliği güçlendirdiğini ifade edip, "İlçemizde görev yapan emniyet mensuplarımızın her zaman yanındayız. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için fedakarca görev yapan tüm polislerimize teşekkür ediyor, Polis Haftası'nı kutluyorum" diye konuştu.

Kamp ziyaretinin ardından Kula-Salihli UNESCO Küresel Jeoparkı'nı ziyaret eden Yılmaz, daha sonra tarihi Kula evlerinde incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen ziyaret ve programlarda Kula Kaymakamı Talha Altuntaş'ın yanı sıra Kula İlçe Emniyet Müdürü Secaattin Aktay, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Kula İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Taşçı ve AK Parti Kula İlçe Başkanı Nejat Gülmez de yer aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nazif Yılmaz, Güvenlik, Güncel, Kamu, Son Dakika

