Nazili\'de Otobüsteki Yolcunun Valizinden 1,5 Kilo Metamfetamin Çıktı

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AYDIN'ın Nazili ilçesinde durdurulan otobüsteki yolculardan E.Ü.'nün (22) valizinden 1,5 kilo metamfetamin çıktı. E.Ü., tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstanbul'da gelen bir yolcu otobüsünü rutin kontrol için uygulama noktasında durdurdu. Otobüste kontrol yapan polis, davranışlarından şüphelendiği yolculardan E.Ü.'nün valizinde yaptığı aramada 1,5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan yolcu E.Ü., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,