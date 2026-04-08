Ahmet Sert: 50 Yıldır Plak ve Kaset Satmaya Devam Eden Son Aktif Müzik Marketlerden Biri

08.04.2026 14:24
76 yaşındaki Ahmet Sert, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 50 yıldır müzik market işletiyor. Yıllardır plak ve kaset satan Sert, gençlerin nostalji tutkusuyla işine devam ediyor. Ünlü sanatçılarla dostluk kuran Sert, müzik sektöründeki zorluklara rağmen tutkusuyla örnek oluyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan Ahmet Sert, Türk müzik tarihinde büyük yeri olan plakları ve kasetleri halen satan son aktif müzik marketlerden biri. 76 yaşındaki Sert, 50 yıldır mesleğini sürdürüyor ve teknolojiye yenilen binlere meslektaşına rağmen inatla devam ediyor. Zeki Müren'den Barış Manço'ya, Orhan Gencebay'dan Ferdi Tayfur'a kadar geniş bir arşive sahip olan Sert, müşterilerine aradıklarını bulmadan göndermiyor ve deposundaki zengin koleksiyonla hizmet veriyor.

Sert, ünlü sanatçılarla tanışmış ve dostluklarını sürdürmüş biri olarak, 31 yıl önce emekli olmasına rağmen tutkuyla bağlı olduğu mesleğini sürdürüyor. Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda müşterisi bulunan Sert, sırrının 'yok satmamak' olduğunu söylüyor. Müzik sektörünün 2005'ten sonra çöküşe geçtiğini, ancak son yıllarda plak ve kaset sektörünün canlandığını belirtiyor. Mesleğine ve müziğe aşık olduğunu ifade eden Sert, gençlerin nostaljiye düşkünlüğü sayesinde müşterilerinin büyük kısmının gençlerden oluştuğunu vurguluyor.

Müşterileri, Sert'in dükkanında sadece alışveriş yapmadıklarını, aynı zamanda nostaljiyi yaşadıklarını ifade ediyor. Nazilli Elektrikçiler Odası Başkanı Mehmet Akyol da Sert'i çok sevdiklerini ve değer verdiklerini söyleyerek, onun Türkiye'deki son aktif müzik marketlerinden biri olduğunu ve uzun ömürler dilediğini belirtiyor. Sert, 50. yılını kutlarken, sağlığı elverdiği sürece mesleğine devam edeceğini söylüyor.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
