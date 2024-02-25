Nazilli'de Baca Temizlerken Düşen Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Nazilli'de Baca Temizlerken Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Nazilli\'de Baca Temizlerken Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, Yücel Kocaoğlu isimli kişi, evinin çatısındaki bacayı temizlerken düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ancak yapılan müdahale sonucunda Kocaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

25.02.2024 18:49  Güncelleme: 18:54
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, baca temizlerken çatıdan düşen kişi yaşamını yitirdi.

Yücel Kocaoğlu (46), Yıldıztepe Mahallesi 160. Sokak'taki iki katlı müstakil evinin çatısındaki bacayı temizlerken, henüz bilinmeyen nedenle zemine düştü.

İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Kocaoğlu, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Kocaoğlu'nun cenazesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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