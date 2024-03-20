Nazilli\'de fuhuş operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu: Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yatırımlar devam ediyor

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Artvin Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen iftar programında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini belirtti. Eminoğlu, gençlerin sadece sporda değil sanatta, kültürde, teknolojide ve bilimde de gelişmelerini arzu ettiklerini vurguladı ve Türkiye'nin dört bir yanında gençlere ve spora yapılan yatırımların devam ettiğini söyledi.