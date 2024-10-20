Aydın'ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından asayiş ve trafik denetimi gerçekleştirildi.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde oluşturulan uygulama noktasında sürücülerin ve araçların belgelerini kontrol etti, alkol ölçümü yaptı.
Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini denetleyerek kimlik kontrolü yapan ekipler, 454 kişi ve 117 aracı sorguladı.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Jandarma Denetimi - Son Dakika
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