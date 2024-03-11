Nazilli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücüye otobüs şoföründen tutuklama - Son Dakika
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Nazilli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücüye otobüs şoföründen tutuklama

Nazilli\'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücüye otobüs şoföründen tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde meydana gelen kazada, otobüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazaya karışan otobüs şoförü gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

11.03.2024 21:41  Güncelleme: 21:44
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gözaltına alınan otobüs şoförü tutuklandı.

Nazilli'de dün meydana gelen kazada, Denizli'den Aydın istikametine giden S.Y. (55) idaresindeki 18 EA 009 plakalı tur otobüsü, Polis Okulu Kavşağı yakınında Mehmet Andaç'ın (76) kullandığı 09 R 2658 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yola savrularak başını refüje çarpan Andaç, ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Andaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan tur otobüsü şoförü S.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücüye otobüs şoföründen tutuklama - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nazilli'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücüye otobüs şoföründen tutuklama - Son Dakika
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