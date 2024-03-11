Nazilli\'de motosiklet kazasında hayatını kaybeden sürücüye otobüs şoföründen tutuklama

Manisa FK, Ümraniyespor'u mağlup etti

Manisa FK, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında sahasında Ümraniyespor'u 3-2 mağlup etti. Teknik direktör Mustafa Dalcı, maçın ardından kazanmanın önemine vurgu yaparak oyuncularının performansından memnun olduğunu belirtti. Ümraniyespor Teknik Sorumlusu Hüsamettin Balcı ise iyi bir oyun sergilemelerine rağmen mağlup oldukları için üzgün olduklarını ifade etti ve sezonu iyi bir şekilde bitireceklerine olan inancını dile getirdi.