Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Y.F.T'nin kullandığı 09 ALC 901 plakalı motosiklet, Hürriyet Caddesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan B.E'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile yaya, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Nazilli'de Motosiklet Yaya Çarptı - Son Dakika
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