Nazilli'de Para İstemek İçin Çıkan Tartışmada Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika
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Nazilli'de Para İstemek İçin Çıkan Tartışmada Bir Kişi Bıçaklandı

Nazilli\'de Para İstemek İçin Çıkan Tartışmada Bir Kişi Bıçaklandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir çorbacıda oturan kadın müşteri ile dilencilik yaptığı belirtilen bir kişi arasında para isteme nedeniyle çıkan tartışma sonucunda kadın bıçakla yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

26.03.2024 18:49
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde, para isteme nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi İstasyon Meydanı'ndaki bir çorbacıda oturan kadın müşteri S.K. ile dilencilik yaptığı belirtilen H.K. arasında, para isteme nedeniyle tartışma başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine H.K, S.K'yi bıçakladı.

Yaralı kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından uzaklaşan H.K, polis ekiplerince gözaltına aldı.

Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde H.K'nin elinde bıçakla S.K'ye saldırması ve bıçakladıktan sonra uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazilli'de Para İstemek İçin Çıkan Tartışmada Bir Kişi Bıçaklandı - Son Dakika

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