Nazilli\'de Tefecilik Operasyonu: 2 Tutuklama

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla tefecilik yapanlara yönelik, önceki gün gece saatlerinde operasyon düzenlendi. 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen baskınla; zor durumdaki kişilere yüksek faizle para verip, ödeyemeyenlerden tehdit yolu ile tahsil etmeye çalıştıkları ileri sürülen Nazilli Adliyesi'nde mutemet olarak görev yapan A.Ç., Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli Adli Tıp Uzmanı E.P. ve ilçede esnaf olan E.S., gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. ve E.S. tutuklandı, E.P. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
