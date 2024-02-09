TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı - Son Dakika
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TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı

TIR\'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.

09.02.2024 16:45  Güncelleme: 17:54
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Aydın Nazilli'de bir TIR dorsesinden düşen paletteki bir ton balık yola saçıldı. Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen belediye ekipleri, balıkları toplayarak yem üretimi yapan firmalara götürdü.

TIR'IN ARKA KAPISI AÇILDI

Denizli'ye balık götüren Osman Şeker'in kullandığı 35 AJF 609 plakalı TIR'ın dorsesinin arka kapısı, İstiklal Mahallesi Evranlı Mezarlığı mevkisinde açıldı. Dorsedeki paletlerin bir bölümü yola düşünce yaklaşık bir ton balık yola dağıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ YEM FİRMALARINA GÖTÜRDÜ

Olayın ihbar edilmesi üzerine harekete geçen Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri balıkları topladı. Toplanan balıkların yem üretimi yapan firmalara götürüldüğü öğrenildi.

TIR dorsesinden düşen tonlarca balık yola saçıldı
TIR dorsesinden düşen tonlarca balık yola saçıldı
Kaynak: AA

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    Yorumlar (1)

  • Sami Göksu: Tırcı kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizle Allah beterinden esirgesin biraz dikkat keşke şıtanzetleri kullansaydı bağlamak için 0 0 Yanıtla

Osman Şeker, Denizli, Nazilli, Aydın, Çevre, Kaza, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TIR'dan düşen 1 ton balık yola saçıldı - Son Dakika
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