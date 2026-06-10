Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Nazilli'de Uyuşturucu Operasyonu

Nazilli\'de Uyuşturucu Operasyonu
10.06.2026 10:06
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Jandarma, Aydın'ın Nazilli ilçesinde 70 yaşındaki A.K.'nin evinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda evinde bir miktar Hint keneviri, kenevir tohumu ve sıvı esrar reçinesi ele geçirilen A.K. (70) gözaltına alındı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucu imal ve satışına yönelik operasyon düzenledi. Bu kapsamda, ilçedeki A.K.'ye ait eve dün operasyon gerçekleştirildi. Ev ve bahçedeki ekiplerin aramalarında, 28 kök kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar, 15 gram kenevir tohumu ve 2 şişe sıvı esrar reçinesi ele geçirildi. A.K., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etmek ve satmak', 'Yasa dışı kenevir ekimi' ve 'Kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak' suçlarından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, 3. Sayfa, Nazilli, Güncel, Aydın, Yaşam, Suç, Son Dakika

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