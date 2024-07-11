Nazilli'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama - Son Dakika
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Nazilli'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Nazilli\'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama

Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ve diğer malzemelerle birlikte 6 şüpheli tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

11.07.2024 22:27
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt kurarak uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün elebaşı O.S'nin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 620 gram sentetik uyarıcı, 54 gram esrar, tabanca, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nazilli'de uyuşturucu ticareti yapan suç örgütüne operasyon: 6 tutuklama - Son Dakika

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