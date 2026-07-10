Nazilli'de Yabancı Kadın Ölü Bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yabancı uyruklu kadın, yaşadığı evde ölü bulundu.
İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan Gürcistan uyruklu Latafat Guseinova'dan (44) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine eve giden jandarma ekipleri, Guseinova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Guseinova'nın cenazesi, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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