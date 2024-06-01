Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 60. yılında anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika
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Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 60. yılında anma etkinlikleri düzenlendi

Nazım Hikmet Ran\'ın ölümünün 60. yılında anma etkinlikleri düzenlendi

Eskişehir'de Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 60. yılında anma etkinlikleri düzenlendi. Panel, müzik dinletisi ve tiyatro oyunu gibi etkinliklerle Nazım Hikmet'in hatırası yaşatıldı.

01.06.2024 18:09  Güncelleme: 18:52
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(ESKİŞEHİR) - Nazım Hikmet Ran, ölümünün 60'ıncı yılında Eskişehir'de anılıyor. Anma Günleri'nin açılış programında konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Çok sevdiği ülkesinin çocukları Nazım Hikmet'i hiçbir zaman unutmayacak" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi, Tepebaşı Belediyesi, Seyitgazi Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Sendikası iş birliğiyle düzenlenen Nazım Hikmet Anma Günleri başladı. Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü Emel İrtem yaptı, panelde Mahmut Temizyürek ve Altay Öktem konuştu. Panele Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Türkiye Yazarlar Sendikası Eskişehir Temsilcisi Ömer Asaf Tosun ve Nazım Hikmet sevenleri katıldı.

Panelde konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Nazım Hikmet'in yazarlığını ve siyasal kimliğini bir kenara bırakırsak, onu umut olarak nitelendirebiliriz. Çünkü Nazım Hikmet, hiçbir zaman umudunu yitirmemiş ve geleceğe hep umutla bakmıştır" ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Nazım Hikmet'in sadece Türkiye'de değil dünya çapında çok önemli bir isim olduğunu belirterek, "Onun bize kattığı çok şeyler var. Onları hiçbir zaman inkar etmeden yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Seyitgazi'nin Doğançayır Mahallesi'nde bulunan Nazım Hikmet'in makam mezarında yarın anma etkinliklerinin devam edeceğini belirten Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Eskişehirlileri anmaya davet etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ünlüce de, eşi merhum Aydın Ünlüce ile birlikte yıllar önce Moskova'da Nazım Hikmet'in mezarını ziyaret ettiklerini belirterek, "10 yıldır yapılmayan bu etkinlikleri tekrar düzenlemek bizler için çok önemli ve değerli. Türk ve dünya edebiyatının çok önemli yazarı olan Nazım Hikmet ne yazık ki ülkesinden çok uzaklarda, sürgünde hayatını kaybetti. Ölümünün 60'ıncı yılında Nazım Hikmet'i saygıyla ve sevgiyle anıyoruz. Çok sevdiği ülkesinin çocukları onu unutmuyor, Moskova'da bulunan mezarını çiçeklerle süslüyorlar" dedi.

Panelin ardından Onur Gül tarafından müzik dinletisi, Eskişehir Halk Sahnesi tarafından 'Benerci Kendini Niçin Öldürdü?' isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Nazım Hikmet'i anma töreni yarın (2 Haziran Pazar) saat 14.30'da Doğançayır Nazım Hikmet Anıt Mezarında gerçekleştirilecek. Anma törenin ardından saat 16.00'da Doğançayır Nazım Hikmet Parkı'nda Naki Karamaşa tarafından müzik dinletisi sunulacak.

Kaynak: ANKA

Nazım Hikmet Ran, Eskişehir, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazım Hikmet Ran'ın ölümünün 60. yılında anma etkinlikleri düzenlendi - Son Dakika

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