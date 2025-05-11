Nazım Hikmet Yılı Etkinlikleri Sona Erdi, Şiir Ödülü Sahibini Buldu

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Nazım Hikmet Yılı" etkinlikleri kapsamında hazırlanan Güneşin Sofrasında Nazım Hikmet Sempozyumu, Nazım Hikmet Şiir Ödülü töreniyle sona erdi. Ödülü, Hüseyin Ferhad'ın "Aşktır, Nerede Görsem Tanırım Onu" adlı kitabı kazandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Güneşin Sofrasında Nazım Hikmet Sempozyumu, Tayyare Kültür Merkezi'nde ikinci gün programlarıyla devam etti.

Deniz Durukan'ın yönettiği "İçerik ile Biçimde Devrim" konulu birinci oturumda, Göksel Aymaz, Gonca Özmen ve Gülce Başer konuşmacı olarak yer aldı. Gökhan Atılgan'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Destanlar" adlı ikinci oturumda ise Umut Ünalan, Nihat Kayabaşı ve Nilay Özer tarafından usta sanatçıya ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Mehmet Erte'nin yönettiği "Şiirinde Kadın ve Aşk" konulu üçüncü oturumda, Süreyya Akçay, Turgay Fişekçi, Haydar Ergülen ve Betül Dünder konuşma yaptı. Ömer Türkeş'in moderatörlüğünü üstlendiği "Tiyatro-Sinema-Roman" konulu dördüncü oturumda da Metin Balay, Gökhan Akçura ve Feridun Andaç tarafından usta sanatçının üç alanda yaptığı katkılar anlatıldı.

Semih Gümüş'ün yönettiği sempozyumun son oturumu "Yaşamında Bilinenler, Bilinmeyenler" başlığında Emel Koşar, Mehmet Perinçek ve Erden Akbulut tarafından usta şairin yaşamından kesitler sunuldu. Sempozyumun kapanış konuşmasını ise Asuman Susam yaptı.

Sempozyumun ardından Nazım Hikmet Şiir Ödülü törenine geçildi. 1 Ocak-1 Mart 2025 tarihleri arasında kabul edilen 91 başvuru, seçici kurul üyeleri Asuman Susam, Gonca Özmen, Nahit Kayabaşı, Nilay Özer ve Turgay Fişekçi'nin değerlendirmesinden geçirildi. Değerlendirme sonucunda ödüle layık görülen eser, Turgay Fişekçi tarafından açıklandı.

Nazım Hikmet Şiir Ödülü'nü, Hüseyin Ferhad'ın "Aşktır, Nerede Görsem Tanırım Onu" adlı kitabı kazandı. Ferhad'a ödülünü, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yücel Akbulut takdim etti.

Yücel Akbulut, konuşmasına Başkan Mustafa Bozbey'in selamlarını ileterek başladı. Sempozyumla bir şairin sadece dizeleriyle değil, yüreği ve hayatıyla da bir dönemi şekillendirdiğine şahitlik ettiklerini anlatan Akbulut, programda dile getirilen her bir sözün Nazım'ın hiç solmayan güneşinden bir ışık taşıdığını söyledi. Bu ışığı yarınlara taşımayı amaçladıklarını belirten Akbulut, şiirini, düşüncesini ve sanatla kurduğu insani bağları Bursa'nın kültürel damarlarında yaşatmak istediklerini ifade etti. Nazım'ın mirasını sadece anı olarak değil, sorumluluk olarak da gördüklerini anlatan Akbulut, sempozyuma katkı sunan herkese teşekkür etti.

Şiirin, sanat dalları arasındaki önemini ve değerini verdiği örneklerle anlatan Hüseyin Ferhad da ödülün sıradan bir ödül olmadığını, kendisi için bir berat olduğunu söyledi. Ferhad, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve sempozyumda emeği geçenlere teşekkür etti.