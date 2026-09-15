Nazlıaka, 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nazlıaka, 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi

Nazlıaka, \'Ailem Güvende\' operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YENİ Partili Aylin Nazlıaka, "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınanların derhal serbest bırakılmasını istedi. Nazlıaka, "İnsan haklarını savunmak, LGBTİ+ olmak ve hak temelli örgütlenmek suç değildir" dedi.

(ANKARA) - YENİ Partili Aylin Nazlıaka, "Ailem Güvende" operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını isteyerek, "İnsan haklarını savunmak suç değildir, LGBTİ+ olmak suç değildir. Hak temelli örgütlenmek suç değildir" dedi.

YENİ Partili Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"İnsan haklarını savunmak suç değildir! LGBTİ+ olmak suç değildir. Hak temelli örgütlenmek suç değildir! Uzun yıllardır tanıdığım; CHP Kadın Kolları Genel Sekreterliği, CHP Parti Meclisi üyeliği ve İzmir Kent Konseyi Başkanlığı görevlerinde bulunmuş, yaşamını kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine adamış Eşit Yaşam Derneği Başkanı, Kaos GL Yedek Denetim Kurulu Üyesi sevgili Seniye Nazik Işık başta olmak üzere; Ankara Gökkuşağı Aileleri Derneği (GALADER) Yönetim Kurulu Başkanı Nedime Erdoğan ve ahlaksızlık ve müstehcenlik uydurmasıyla hukuksuzca gözaltına alınan herkes derhal serbest bırakılmalıdır.

'Ailem Güvende' adı verilen operasyon ile şafak vaktinde insanlar gözaltına alınmış, derneklere erişim yasağı getirilmiş, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim çeşitliği bir suç gibi lanse edilmiştir. Bu dosyaya uyuşturucu, fuhuşa teşvik gibi konuyla alakası olmayan suçların eklenmesi, kamuoyunu da yanıltmaktadır. Dernek kurmak, dayanışmak, ayrımcılığa karşı çıkmak, temel insan haklarını savunmak anayasal haklardır. Bu baskılar yalnızca LGBTİ+'ları değil; ifade özgürlüğünü, örgütlenme özgürlüğünü ve demokratik toplum düzenini hedef almaktadır. Devletin görevi insanların kimliğini, yaşam biçimini ya da örgütlenmesini kriminalize etmek değil; yoksulluğu, şiddeti ve ayrımcılığı önlemek, herkesin eşit ve özgür yaşama hakkını güvence altına almaktır. Az önce Çağlayan'da basın açıklaması yapan feministler, emek ve demokrasi güçleri gözaltına alındı. Baskıyla, gözaltıyla ve ayrımcılıkla eşitlik mücadelesini susturamazsınız."

Kaynak: ANKA

Aylin Nazlıaka, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nazlıaka, 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarlaya düşen uçak paramparça oldu İçindeki 3 kişi kurtarılamadı Tarlaya düşen uçak paramparça oldu! İçindeki 3 kişi kurtarılamadı
Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti Yapmasına izin verilmeyecek Microsoft yapay zekaya kırmızı çizgiyi çekti! Yapmasına izin verilmeyecek
İstanbul’daki 4 dernek mercek altında Avrupa’dan gelen para dikkat çekti İstanbul'daki 4 dernek mercek altında! Avrupa'dan gelen para dikkat çekti
Ankara’da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı Ankara'da dur ihtarına uymayıp polis aracına çarpan sürücü tutuklandı
Fidan’ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı Fidan'ın Şam ziyaretinde dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı
Iğdır’da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti Iğdır'da 4 katlı binada yangın: Ekipler alevlere komşu daireden müdahale etti
Vanlı Kara Haydar’ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öz Tançalan tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı Çağla Boz’a ev hapsi Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında Emek Emre tutuklandı! Çağla Boz’a ev hapsi
İsmail Kartal’dan istifası hakkında açıklama İsmail Kartal'dan istifası hakkında açıklama

16:23
Kara Haydar’ın “altın şovu“ bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78’i çakma çıktı
Kara Haydar'ın "altın şovu" bilirkişiye takıldı: 97 parçadan 78'i çakma çıktı
16:22
Hakan Çalhanoğlu şoku Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
Hakan Çalhanoğlu şoku! Inter hastaneden gelen test sonuçlarını duyurdu
16:07
Raci Şaşmaz’a “Erdoğan“ yazılı mezar taşı da soruldu İşte yaptığı savunma
Raci Şaşmaz'a "Erdoğan" yazılı mezar taşı da soruldu! İşte yaptığı savunma
16:07
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
Yeni Parti, isim değişikliği için kararını verdi
15:55
Nihat Genç’in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
Nihat Genç'in 8 yıl önce Kurtlar Vadisi için söyledikleri gerçek oldu
15:31
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
Dev maçtaki ofsaytı vermeyen hakem bedelini ağır ödedi
15:10
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com’a anlattı
Nagehan Alçı, Bahçeli ile görüşmesinin perde arkasını Haberler.com'a anlattı
15:03
İfadesinin her detayı olay Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar’ı sattı
İfadesinin her detayı olay! Gözaltındaki eşi, Vanlı Kara Haydar'ı sattı
14:00
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
Tarlada 6 lira, makbuzda 28 lira! Fiyat oyununun belgesi savcılık soruşturmasında çıktı
13:22
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı’ndan kaçtı Her yerde aranıyor
Pilot kıyafetiyle İstanbul Havalimanı'ndan kaçtı! Her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2026 16:33:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Nazlıaka, 'Ailem Güvende' operasyonunda gözaltına alınanların serbest bırakılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement