Necati Tosuner'e Edebiyat Ödülü - Son Dakika
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Necati Tosuner'e Edebiyat Ödülü

Erdal Öz Edebiyat Ödülü bu yıl Necati Tosuner'e verilecek. Tören tarihi yakın zamanda açıklanacak.

16.09.2024 19:19
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2008 yılından bu yana düzenlenen "Erdal Öz Edebiyat Ödülü", bu yıl Necati Tosuner'e takdim edilecek.

Seçici kurul, usta yazarı "İlk öykü kitabı 'Özgürlük Masalı'ndan bu yana 60 yıldır, edebiyatın farklı türlerindeki yapıtlarında, toplumsal hayatın açık ve saklı baskıları karşısında bireyin yaşadığı zorunlu ve seçilmiş yalnızlıkları, sancıları, Türkçenin ve yazının olanaklarını her yeni kitabında daha ileri taşıyarak kaleme alan Necati Tosuner'e…" ifadeleriyle ödüle değer gördü.

Erdal Öz Edebiyat Ödülü seçici kurulunda bu yıl Metin Celal, Nilüfer Kuyaş, Murat Yalçın, Behçet Çelik, Jale Özata Dirlikyapan, Ayşe Sarısayın ve Faruk Duman yer aldı.

"Erdal Öz Edebiyat Ödülü"nün töreninin bilgileri yakın zamanda açıklanacak.

Necati Tosuner hakkında

Roman ve öykü yazarı Tosuner, Ankara'da 1944'te dünyaya geldi. Tosuner, dört yaşındayken engelli kaldı. 1963'te ilk öyküsünü yayımlayan Tosuner, 1966'da Pertevniyal Lisesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'ndeki öğrenimini yarım bırakan Necati Tosuner, iki yıl Almanya'da yaşadıktan (1974-1976) sonra Türkiye'ye dönerek 1977'de Derinlik Yayınevi'ni kurdu ve yönetti.

Bir süre Basın İlan Kurumunda çalışan Tosuner, yayınevini 1986'da kapattı. Usta yazar, 1983'te reklamcılık alanında çalışmaya başladı ve 1996'da emekli oldu.

Tosuner'in dört yaşında engelli kalmasının derin izlerini taşıyan öykülerinin ilki Ankara'da yayımlanan "Resimli Posta" gazetesinde çıktı.

Tosuner'in öyküleri, "Havadis", "Milliyet", "Orkun", "Hisar", "Yeni Ufuklar", "Varlık", "Türk Dili", "Türkiye Yazıları", "Papirüs", "Soyut", "Yeni Edebiyat", "Gösteri" ve "Milliyet Sanat" gibi, çok sayıda gazete ve dergide yayımlandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Necati Tosuner'e Edebiyat Ödülü - Son Dakika

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