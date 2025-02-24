Necla Teyze'nin Ölümündeki Yangınla İlgili Soruşturma Devam Ediyor - Son Dakika
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Necla Teyze'nin Ölümündeki Yangınla İlgili Soruşturma Devam Ediyor

Ankara Altındağ'da hayvansever Ülker Güleryüz'ün yangın sonucu ölümüne dair yürütülen soruşturmada, yangının sobadan çıktığı tespit edildi. Olayın kundaklama ihtimali üzerinde durulurken, Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi genişletme talebinde bulundu.

24.02.2025 18:47  Güncelleme: 19:38
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HABER: ESRA TOKAT

(ANKARA) - Ankara Altındağ'da, çevresinde "Necla Teyze" olarak tanınan ve kaldığı gecekonduda geçen hafta çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren 81 yaşındaki hayvansever Ülker Güleryüz'ün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan istenen raporda, yangının sobadan çıktığı tespiti yer aldı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokaktaki gecekonduda ikamet eden ve mahalle sakinlerinin Necla Teyze olarak tanıdığı hayvansever Ülker Güleryüz'ün, beslediği köpeğin belediye tarafından alınmasına tepki gösterdiği gün gecekondusunda çıkan yangın sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, kundaklama ihtimaline karşı Ankara Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Başsavcılığın olay yerinden aldığı örnekler üzerinde, Ankara Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'nün yaptığı inceleme sonucunda herhangi yanıcı veya yakıcı bir maddenin tespit edilmediği belirtildi. Elektrik aksamından çıkma ihtimaline nazaran alınan kablo örneklerinin  incelenmesi sonucunda da yangına elektrik akımının sebebiyet vermediği kaydedildi.

"Olay yerinde kundaklamayı işaret edecek yanıcı ve yakıcı maddeye rastlanmadı"

Başsavcılık ayrıca İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan da yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme yapılmasını istedi.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yapılan inceleme sonucunda yangının sobadan çıktığı tespiti yapıldı. İnceleme sonucu Başsavcılığa gönderilen raporda "sobanın ısısı nedeniyle sobaya yakın konumda bulunan halı, kilim yorgan gibi muhtelif tekstil ürünleri veya plastik ürünlerin tutuşma sıcaklığına ulaşması nedeniyle yangının meydana geldiği" ve "tavana kadar bulunan giysi ve yorganlara sıçrayarak yangının büyüdüğü" kaydedildi. İtfaiye Daire Başkanlığı, yapılan inceleme sonucunda "olay yerinde kundaklamayı işaret edecek herhangi bir yanıcı ve yakıcı maddeye ratlanmadığını" da bildirdi.

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi, soruşturmanın genişletilmesi talebinde bulunmuştu

Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı avukat Tuğba Gürsoy, olay sonrası soruşturmanın genişletilmesi ve yangının cinayet olarak değerlendirilmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe vermişti.

Dilekçede, Güleryüz'ün hayvanlarıyla birlikte yaşadığı barakada şüpheli şekilde yangın çıkması sonucu vefat ettiği, olayın olduğu gün Altındağ Belediyesi'nin köpeklerini alması üzerine komşuları aracılığıyla Ankara Barosu Hayvan Hakları Merkezi ile iletişime geçip yardım istediği belirtildi. Dilekçede, olayın yaşandığı tarihte Ülker Güleryüz'ün, üzerinde çip olan köpeğinin alınmasına engel olmak istediği, belediye görevlilerine köpeği geri vermesi için bağırdığı videoların da sosyal medyada paylaşıldığı vurgulandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Necla Teyze'nin Ölümündeki Yangınla İlgili Soruşturma Devam Ediyor - Son Dakika

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