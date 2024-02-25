Prof. Dr. Necmettin Erbakan\'ın vefatının 13. yılında anma programı düzenlendi

Eski başbakanlardan Prof. Dr. Necmettin Erbakan, vefatının 13. yılında Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabri başında ve Zeytinburnu'nda düzenlenen programla anıldı.
Cihannüma Derneğinin çağrısıyla Erbakan'ın kabri başında toplanan katılımcılar Yasin Suresi okudu, dualar etti.
Anmanın ardından Zeytinburnu Kültür Sanat Merkezi'nde program düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından merhum Erbakan'ın anlatıldığı kısa filmin gösterildiği programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, ilim ve siyaset adamı olarak Erbakan'dan çok şey öğrendiklerini söyledi.
Kabaktepe, inandığı ve doğru bildiği yolda her ne pahasına olursa olsun mücadele etme ve vazgeçmeme kararlılığını kendisinden gördüklerini dile getirerek, "Bazen bir cümle duyduk, sayfalarla biz anlattık. İşte dergide arkadaşlar konuşuyorlarmış, bir konuyu nasıl anlatalım? Rahmetli basın toplantısı yapıyordu. Dedi ki, gavurun kalkanından Müslüman'a fayda gelmez. Dolayısıyla bir sayfada anlatacağımız şeyleri o bir cümleyle anlatırdı. Bu anlamda da zihnimizde, aklımızda ve kalbimizde iz bırakacak, o izde de düşüncemizi ve eylemlerimizi belirleyecek çok şeyi kendisinden öğrendik." diye konuştu.
Kabaktepe, düşünce ve eylem anlamında Necmettin Erbakan'ın kendileri için bir önder olduğuna dikkati çekerek, "Bir çağrı arıyorsunuz, bir çaba arıyorsunuz. 'Benim bir şeyler yapmam lazım' diyorsunuz, 'Bir şeyler söylemem lazım' diyorsunuz. O yapmanız ve söylemeniz gereken şeylerin rotasını, niteliğini, şeklini, şemailini ve içeriğini birilerinin modelleştirerek ortaya koyması çok önemli. Erbakan Hoca, benim gönlümde ve zihnimde dünyaya çınar diken adamlardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.
"O bize vefayı öğretti"
Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz ise merhum Erbakan'ın çok iyi bir öğretmen olduğunu, ondan çok şey öğrendiklerini söyledi.
Erbakan'ın kendilerine vazgeçmemeyi öğrettiğini vurgulayan Yorulmaz, "Kurduğu partiler birer birer kapatılmasına, kendisi siyaseten yasaklanmasına rağmen hak mücadelesinden asla vazgeçmedi. O bize sorumluluklarımızı hatırlattı. Bulunduğumuz şehrin evliyasından da eşkıyasından da sorumlu olduğumuzu, 'bir insanı kurtarmanın bütün insanlığı kurtarmak' demek olduğunu anlattı. O, bize vefayı öğretti. Yol arkadaşının önemini, yola çıktıklarımızı, yolda bulduklarımıza değişmemek gerektiğini, vefayı ondan öğrendik." dedi.
Anma programına Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da katıldı.
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