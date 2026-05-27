Nefes borusuna et kaçan kişiyi, Heimlich manevrasıyla kurtardı

Olay, 14 Mayıs'ta Nilüfer ilçesindeki çiftlikte meydana geldi. Kurbanlık seçmek için çiftliğe gelen vatandaş, ikram edilen eti yerken nefes borusuna kaçtı. Panik içerisinde ayağa kalkan ve elindeki içeceği içmeye çalışan vatandaş, yanında duran kişiye el işaretiyle tıkandığını anlatmaya çalıştı. Durumu fark eden çiftlik sahibi Hakkı Akgün, müşterisine Heimlich manevrası uyguladı. Vatandaşın yeniden nefes alması sağlanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
