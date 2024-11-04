Nemrut Kalderası Kışa Merhaba Dedi

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Dev maç öncesi çok ilginç bir benzetme yaptı

Nemrut Kalderası beyaz gelinliğini giydi

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde zirvesinde Nemrut Krater Gölü bulunan Nemrut Kalderası, yağan karla birlikte tamamen beyaza büründü.

Doğal güzelliklerinin yanı sıra son günlerde sıkça ayı saldırılarıyla gündeme gelen Nemrut Kalderası, beyaz gelinliğini giydi. Valilik kararıyla kalderada yaşayan ayıların doğal beslenme düzenlerini koruyabilmek amacıyla kış sezonu boyunca ziyarete kapalı olacak olan kaldera, karla buluşarak kendine hayran bırakmaya devam ediyor. Her mevsim ziyaretçilerini büyüleyen eşsiz bir doğa harikası sunan Nemrut Kalderası, yağan karla birlikte büründüğü beyaz örtü ile doğaseverleri adeta büyülüyor. Kar ve kalderanın birbirini tamamlayan eşsiz uyumu, adeta doğadan bir sanat eseri sunuyor. Beyaz örtüyle kaplanan ağaçlar, krater gölünün çevresini saran dağlar ve geniş düzlükler, kış mevsiminin tüm ihtişamını gözler önüne seriyor.