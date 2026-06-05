Nemrut Kalderası\'na Milli Park Statüsü Geliyor

BİTLİS Valisi Ahmet Karakaya, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Nemrut Kalderası'nda düzenlenen doğa yürüyüşüne katılarak çevre temizliği yaptı. Vali Karakaya, Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesi için yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, "Nemrut'u Bitlis'in, bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın turizmine daha güçlü şekilde kazandırmak istiyoruz" dedi.

Tatvan ilçesi sınırlarında bulunan Nemrut Kalderası'nda gerçekleştirilen etkinliğe Vali Ahmet Karakaya'nın yanı sıra eşi Özlem Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömer Cem Aysan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, dağcılar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Katılımcılar, kaldera çevresinde yürüyüş yaptıktan sonra çevre temizliği gerçekleştirerek bölgedeki atıkları topladı.

Etkinlikte konuşan Vali Karakaya, çevre bilincinin artırılmasının önemine dikkat çekerek, "Çevre bizim için her zaman önemli ama bugün bu konuda farkındalık oluşturmak açısından özel bir gün. Doğası ve tarihiyle eşsiz güzelliklere sahip kadim şehrimiz Bitlis'te, Nemrut Kalderası'nda çevre temizliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla bir etkinlik düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın doğaya karşı duyarlılığını artırması gerekiyor. Çünkü doğa, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biridir" diye konuştu.

İnsanlar doğanın sahibi değil, bir parçası olduğunu aktaran Vali Karaya, doğanın herkese ait olduğunu söyledi. Doğal alanlarının koruma-kullanma dengesi içerisinde değerlendirmese gerektiğini vurgulayan Karakaya, çocuklara temiz bir çevre bırakılması gerektiğini ve Bitlis genelindeki tüm doğal güzelliklere sahip çıkmaya devam edeceklerini dile getirdi.

'NEMRUT'UN MİLLİ PARK OLMASI İÇİN SON AŞAMAYA GELİNDİ'

Nemrut Kalderası'nın milli park ilan edilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Karakaya, "Dünyanın en büyük kalderalarından biri olan Nemrut Kalderası, büyük krater gölü ve eşsiz doğal yapısıyla çok önemli bir değere sahip. Geçen yıl Tarım ve Orman Bakanımızla birlikte bölgeyi ziyaret etmiştik. Başlattığımız çalışmalar kapsamında önemli hukuki süreçleri tamamladık. Nemrut Kalderası'nın Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde milli park ilan edilmesi için çalışmalar son aşamaya geldi. Bu yıl önemli gelişmeler göreceğiz. Önümüzdeki yıl tamamlanmasını hedeflediğimiz süreçle birlikte Nemrut'u Bitlis'in, bölgemizin, ülkemizin ve dünyanın turizmine daha güçlü şekilde kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Nemrut Kalderası'nın korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Karakaya, bölgenin sistemli bir şekilde ziyaretçilerin kullanımına sunulmasını hedeflediklerini ifade etti.