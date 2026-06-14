Nemrut Kalderası'na Turist Akını - Son Dakika
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Nemrut Kalderası'na Turist Akını

14.06.2026 12:45
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Bitlis'in Nemrut Kalderası, yerli ve yabancı turistlerle dolup taştı. Büyüleyici doğasıyla ilgi çekti.

BİTLİS'in Tatvan ilçesi sınırlarındaki Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise ikinci büyük krater gölü olma özelliğini taşıyan Nemrut Kalderası, hafta sonu yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet' ödülüne sahip olan, 2 bin 250 metre rakımdaki Nemrut Kalderası, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağaraları, buhar bacaları ve eşsiz doğal güzellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçi sayısında gözle görülür artış yaşanırken, Nemrut Kalderası hafta sonu boyunca yüzlerce doğaseveri ağırladı.

Çanakkale'den tur kapsamında bölgeye gelen Zeynep Küçükoğuz, Nemrut Kalderası'nın büyüleyici atmosferinden etkilendiğini belirterek, "Daha önce de gelmiştim. Yeniden gelmek nasip oldu. Anadolu'nun her köşesi ayrı güzel ancak buranın doğası gerçekten etkileyici. Herkesin bu güzellikleri görmesini tavsiye ediyorum" dedi.

İstanbul'dan gelen Mahir Uğurel ise Nemrut Kalderası'nın yanı sıra bölgedeki doğal ve tarihi zenginliklerden de etkilendiklerini ifade etti. Bölgenin eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu belirten Uğurel, "Tatvan, Ahlat, Adilcevaz, Süphan Dağı ve Van Gölü muhteşem bir bütünlük oluşturuyor. Doğası ve manzarasıyla herkesi kendine hayran bırakan bu bölge mutlaka görülmeli" diye konuştu.

Şırnak Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Özdemir de ailesiyle birlikte ziyaret ettiği Nemrut Kalderası'nın korunması gereken önemli bir doğal miras olduğunu vurgulayarak, "Her yıl imkan buldukça Bitlis ve Tatvan'a geliyoruz. Muhteşem bir manzaraya sahip. Tatvan, Van Gölü, Ahlat Selçuklu Mezarlığı ve Nemrut Krater Gölü bölgenin önemli değerleri arasında yer alıyor. Burası korunması gereken bir dünya mirasıdır. Herkesin daha hassas davranması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Profesyonel tur rehberi Zübeyir Ayaz ise beraberindeki Fransız turist kafilesiyle Nemrut'u ziyaret ettiklerini belirterek, "Grubumuz Gürcistan gezisinin ardından Aktaş Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. Nemrut Kalderası, dünyanın en büyük krater gölleri arasında yer alıyor. Manzarasıyla son derece özel bir yer. Ülkemizin doğal güzellikleri bakımından ne kadar zengin olduğunun en güzel örneklerinden biri" dedi.

Dört mevsim ziyaretçilerini ağırlayan Nemrut Kalderası, özellikle yaz aylarında artan turist yoğunluğuyla Bitlis turizminin en önemli destinasyonları arasında yer almayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Nemrut Kalderası'na Turist Akını - Son Dakika

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