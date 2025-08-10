Nemrut Kalderası\'nda Güvenlik Denetimleri

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Kalderası, güvenlik güçleri ve ilgili kurumlar tarafından yapılan denetimlerle korunuyor.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Nemrut Kalderası, kamp tutkunlarının, doğaseverlerin ve fotoğraf sanatçılarının en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında "Mükemmeliyet Ödülü" alan Nemrut Kalderası, yeşil ve mavi renkteki gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Nemrut Krater Gölü'nün çevresini, ormanlık alanları dronla tarayan jandarma ekipleri, bölgeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin kontrollerini yapıyor, bilgilendirmelerde bulunuyor.

Mangal yakmanın, ateşli piknik yapma faaliyetlerinin, bölgedeki ayıların elle beslenmesinin yasaklandığı kalderada yapılan denetimler, ziyaretçiler tarafından memnuniyetle karşılanıyor.

Hollanda'dan gelen Salih Çemberlitaş, kalderanın doğal güzellikleriyle bölgede turizmin gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Ekolojik dengenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla yapılan çalışmaların önemli olduğunu belirten Çemberlitaş, şunları kaydetti:

"Fırsat buldukça burayı ziyaret ediyorum. Daha önce alanda piknik ateşi yakılıyordu. Yere atılan çöpler doğayı kirletiyordu. Jandarma, kalderanın girişinde denetim yaptı. Kimlik kontrolünden geçtik. Alanda uyarıcı levhalar yerleştirilmiş. Alınan önlemleri anlamlı bulduk. Ziyaretçilerin güvenli bir şekilde alanı gezmeleri sağlanıyor. Herkesi buradaki güzellikleri görmeye davet ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ederim."