Nemrut Krater Gölü Yolu Açıldı

13.05.2026 17:18
Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan Nemrut Krater Gölü'nün yolu açıldı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar nedeniyle kapalı olan Nemrut Krater Gölü'nün yolu, İl Özel İdaresi ekiplerince yürütülen zorlu çalışmayla ulaşıma açıldı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği kentte ekipler, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan gölün yolunu açmak için çalışma yürüttü.

Mayısa rağmen metrelerce karın bulunduğu Nemrut Dağı eteklerinde zor koşullarda çalışan ekipler, krater gölüne giden yolu 3 gün süren çalışmayla ulaşıma açtı.

Bölgedeki çalışmaları inceleyen Vali Ahmet Karakaya, aralık ayında başladıkları karla mücadele çalışmalarını bugün itibarıyla Nemrut Kalderası'nda sonlandırdıklarını söyledi.

Bu yıl bereketli ve yoğun yağışın olduğu bir sezon geçirdiklerini belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Meteoroloji verilerine göre, ilimizde 9,5 metrenin üzerinde kar yağışı gerçekleşti. 7 ilçemizde 355 köyümüz ve 288 mezramızda 365 kilometre köy yolunda kar temizliği yaptık. Yollarımızın her birini ortalama 8 defa açarak bu sezonu inşallah tamamlıyoruz. Yaklaşık 70 iş makinemiz, 90 personelimiz sürekli görev yaptı. 10 şantiyemizde yoğun bir çalışma dönemi geçirdik."

Bitlis'in ülkenin en fazla kar yağışı alan illerinden olduğunu vurgulayan Karakaya, bu yıl ortalamanın üzerinde kar yağışının gerçekleştiğini ifade etti.

Fedakarca çalışarak yolları açık tutan ekiplere teşekkür eden Karakaya, "Bu süre zarfında yaklaşık 465 bin litre akaryakıt tüketimi gerçekleşti. Kar yağışının ilimize, bölgemize, ülkemize bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Vali Karakaya'ya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, İl Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürü Melikunnas Özkaya eşlik etti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 02:39:55. #7.12#
