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Nepal'de Swasthani Brata Katha Festivali Başladı - Son Dakika
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Nepal'de Swasthani Brata Katha Festivali Başladı

Nepal'in başkenti Katmandu'da insanlar, Swasthani Brata Katha festivalini kutlamak üzere bir araya geldi. Festival, Nepal takvimindeki dokuzuncu ay olan Poush'un dolunay gününde başlıyor. İnananlar, bu dönemde oruç tutuyor, kutsal banyo yapıyor ve Swasthani kitabının öğretilerine çalışıyor.

Nepal\'de Swasthani Brata Katha Festivali Başladı
26.01.2024 - 15:50,
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KATMANDU, 26 Ocak (Xinhua) -- Nepal'in başkenti Katmandu'daki insanlar bir ay sürecek Swasthani Brata Katha festivalini kutlamak üzere bir araya gelirken, inananlar festivalin ilk gününde ibadetlerini yerine getirdi.

Festival genellikle Nepal takvimindeki dokuzuncu ay olan Poush'un dolunay gününde başlıyor. Bu kutsal ayda çoğunlukla iyi şans, refah ve güç getirdiğine inanılan Hindu tanrıçası Swasthani'ye ibadet ediliyor. İnananlar bu dönemde oruç tutuyor, kutsal banyo yapıyor ve Swasthani kitabının öğretilerine çalışıyor.

Kaynak: Xinhua
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