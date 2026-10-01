Nepal'deki Himlung Himal çığında can kaybı 15'e çıktı, 1 işçi aranıyor - Son Dakika
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Nepal'deki Himlung Himal çığında can kaybı 15'e çıktı, 1 işçi aranıyor

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Nepal'in Çin sınırı yakınındaki Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de düşen çığda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi. Ölenler arasında turist dağcılar için hazırlıkta çalışan Nepalli işçiler ve destek ekibi var; 1 işçiden hâlâ haber alınamıyor, arama sürüyor.

Nepal'in Çin sınırına yakın Himlung Himal Dağı'nda meydana gelen çığda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Kathmandu Post gazetesinin haberine göre, yetkililer, Himlung Himal Dağı'nda 27 Eylül'de meydana gelen çığdaki son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e çıktığını, ölenler arasında turist dağcılar için hazırlıklarda görev alan Nepalli işçiler ve destek ekibinin bulunduğunu aktardı.

Yüksekte çalışan 1 işçiden hala haber alınamadığını belirten yetkililer, bu son kayıp kişi için arama çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Ülkenin Çin sınırında yer alan 7 bin 126 metre yüksekliğindeki dağda yoğun sağanak ve karın ardından 27 Eylül'de çığ düştüğü, kayıplar arasında dağcılar ve destek ekibi üyelerinin bulunduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nepal'deki Himlung Himal çığında can kaybı 15'e çıktı, 1 işçi aranıyor - Son Dakika
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