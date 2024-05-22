Nesli Tehlike Altında Olan Acıgöl Dişli Sazancığı Hacettepe Üniversitesi'nde Yerleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Nesli Tehlike Altında Olan Acıgöl Dişli Sazancığı Hacettepe Üniversitesi'nde Yerleştirildi

Nesli Tehlike Altında Olan Acıgöl Dişli Sazancığı Hacettepe Üniversitesi\'nde Yerleştirildi

Nesli tehlike altında olan endemik balık türü Acıgöl dişli sazancığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü işbirliğiyle Hacettepe Üniversitesi'ndeki Beytepe Göleti'ne bırakıldı. Törende konuşan yetkililer, bu tür balıkların neslinin devamını sağlamak için doğala yakın ortamlara yerleştirme çalışmalarının önemine vurgu yaptılar. Ayrıca, Türkiye'nin biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla 32 gen bankasına sahip olduğu belirtildi.

22.05.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nesli tehlike altında olan endemik balık türü Acıgöl dişli sazancığı, törenle Hacettepe Üniversitesi'ndeki Beytepe Göleti'ne bırakıldı.

Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla organize edilen etkinlik, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) ve Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü işbirliğiyle düzenlendi.

TAGEM Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, törendeki konuşmasında, boyut olarak çok küçük olmasına karşın biyolojik olarak çok büyük bir önem taşıyan bir türün, doğala yakın bir ortamda neslinin devamını sağlayacak adımlar atıldığını söyledi.

Çalışmanın Türkiye'de ilk olduğunu dile getiren Atalay, bu tür balıkları en fazla tehdit eden unsurlardan birinin hatalı balıklandırma ve tür taşımaları olduğunu ifade etti.

Atalay, "Burada Türkiye'deki hatta dünyadaki en önemli tür taşımalarından bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Bu tür biyolojik korumalar bire bir habitat yerleştirme şeklinde nadir görülse de ülkemiz bu konuda son derece zengin. Hem florayı hem de faunayı korumak amacıyla bitkisel üretimde, hayvancılıkta bütün genlerimizi stoklayabileceğimiz 32 gen bankamız var." dedi.

Gen bankalarıyla asıl hedeflerinin türleri bu gibi habitatlara yerleştirmek olduğunu bildiren Atalay, "Bunun için işbirliklerini artıracağız ve farklı projelerle birlikte pek çok türe, böyle etkinliklere, hep beraber şahit olacağız. Nesillerin devamı için de gerekli gayreti göstereceğiz." diye konuştu.

"Bakanlık olarak iyi bir işbirliği içerisinde bu konuyu ele aldık"

BSGM Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz da Acıgöl dişli sazancığının sayıca oldukça az ve nesli tehlike altında olan bir balık türü olduğuna dikkati çekti.

Türün devamlılığını, çok dar bir alandan alınıp, sayı olarak artırılıp üretildikten sonra çeşitli alanlarda yerleştirerek sağlamaya çalıştıklarına işaret eden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak iyi bir işbirliği içerisinde bu konuyu ele aldık. Böyle bir etkinliğin kelimelerle ifade edilemeyecek bir durum olduğunu söyleyebilirim. Bakanlık olarak böyle bir etkinliğin içerisinde yer almaktan, Genel Müdürlük olarak görev alanımız içerisinde yer alan bir konuyu bu şekilde gündeme getirmiş olmaktan son derece mutluluk duyuyorum."

"Elimizden gelen her türlü çalışmayı sürdüreceğiz"

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü'nün bütün evren ve canlılar için kutlu olması dileğinde bulundu.

Güran, töreni böyle bir günde gerçekleştirmelerinin kendileri için gurur verici olduğunu belirterek, "Bu türün kampüsümüzde, biyoçeşitlilik içerisinde varlığını sürdürmesi bundan sonra bizim elimizde. Elimizden gelen her türlü çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

Üniversite olarak biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirliği kurumsal politika enstrümanı haline getirdiklerini ifade eden Güran, kampüsteki birçok türün zaman içerisinde üniversitelerinin katkılarıyla varlığını sürdürdüğü söyledi.

Konuşmaların ardından balıklar, proje yürütücüsü Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doç Dr. Baran Yoğurtçuoğlu tarafından suyla buluşturuldu.

Törene, fakültenin biyoloji bölümünde öğrenim gören öğrenciler de katıldı.

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Balıkçılık, Türkiye, Çevre, Doğa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nesli Tehlike Altında Olan Acıgöl Dişli Sazancığı Hacettepe Üniversitesi'nde Yerleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:39 Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya’da yakalandı Suç örgütü lideri Barış Boyun, İtalya'da yakalandı
11:32 Özgür Özel’e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den sert yanıt Özgür Özel'e Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den sert yanıt
10:13 Filistin’i tanıma kararı alan ülkelere İsrail’den ilk tepki Büyükelçileri geri çağırdı Filistin'i tanıma kararı alan ülkelere İsrail'den ilk tepki! Büyükelçileri geri çağırdı
10:13 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı 3 ülke daha Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı
09:13 Tahran’da mahşeri kalabalık Reisi’yi uğurlamak için toplandı Tahran'da mahşeri kalabalık Reisi'yi uğurlamak için toplandı
12:08 Giresun’da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti Giresun'da yeğeni tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
10:59 Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç’un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak Derbi sonrası soyunma odasına inen Ali Koç'un sözleri Galatasaray taraftarını çıldırtacak
10:46 Valilikte ’akraba kayırma’ skandalı Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı Valilikte 'akraba kayırma' skandalı! Müdürlerden biri kızını diğeri ise kuzenini işe aldırdı
10:43 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:41 Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile yeni sözleşme için anlaşma sağladı
10:24 Milyonluk vurgunda yeni gelişme Seçil Erzan’a bir darbe de kuzeninin eşinden Milyonluk vurgunda yeni gelişme! Seçil Erzan'a bir darbe de kuzeninin eşinden
10:18 Sinirden masayı yumruklamış İsmail Kartal’ın motivasyon konuşmasına bakın Sinirden masayı yumruklamış! İsmail Kartal'ın motivasyon konuşmasına bakın
10:05 Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti Hamaney, helikopter kazasında ölenlerin çocuklarına sarılarak teselli etti
10:02 CHP’li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında “Roma gezisi“ gerilimi: Karşımda trol çocuğu var CHP'li Ağbaba ile AK Partili Gökçek arasında "Roma gezisi" gerilimi: Karşımda trol çocuğu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 13:23:44. #1.11#
SON DAKİKA: Nesli Tehlike Altında Olan Acıgöl Dişli Sazancığı Hacettepe Üniversitesi'nde Yerleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement