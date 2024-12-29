Nesli Tehlike Altındaki Su Samuru Sivas\'ta Kurtarıldı

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SİVAS'ta bir apartmana giren nesli tehlike altındaki su samuru, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından yakalanarak, yeniden doğal yaşam ortamına salındı.

Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki 5 katlı Mehmet Akpınar Apartmanı'na nesli tehlike altında olan hayvanlar listesinde yer alan su samuru girdi. Apartman sakinleri tarafından fark edilen su samuru için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Apartmana gelen ekipler, 5'inci kattaki merdiven korkularının yanında fark edilen su samurunu uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Su samuru, ekipler tarafından Kızılırmak kenarına götürülerek yeniden doğal yaşam ortamına bırakıldı.

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,